Скандалы: «Мертвые души» в академии ВКС при Минобороны

Четырех преподавателей академии ВКС при Минобороны арестовали за махинации

Свыше 80 «мертвых душ» было обнаружено при проверке опытно-конструкторских работ (ОКР), выполненных Военно-космической академией им. А.Ф.Можайского по заказам Минобороны, выяснил «Коммерсантъ».

Группу мошенников из числа преподавателей академии выявили сотрудники главного военного следственного управления СКР, проверяя материалы ФСБ и прокуратуры. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

В материалах дела, по данным источников «Коммерсанта», говорится, что группа злоумышленников действовала в период с 2021 по конец 2023 года. Выполняя в рамках контрактов с военным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», сотрудники академии включили в число соисполнителей данные в отношении 82 работников научно-учебного центра вуза, которые реального участия в них не принимали. На «мертвых душ» было выписано 8,4 млн руб., которые участники махинаций присвоили и потратили «по своему усмотрению».

По данным «Коммерсанта», в рамках расследования сотрудники ГСУ СКР задержали начальника кафедры сетей и систем связи космических комплексов доктора технических наук, профессора Кирилла Цветкова, начальника кафедры космической радионавигации доктора технических наук, доцента Андрея Назарова, его заместителя Владимира Авдеева и преподавателя Артемия Павлова. Все они признали свою причастность к хищениям и были отправлены под домашний арест.

Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук заявил «Коммерсанту», что не располагает информацией о каких-либо хищениях. «У нас все нормально», — добавил он.

В прошлом декабре Басманный суд Москвы по просьбе следствия арестовал генерального директора НПП «Геофизика-космос» (крупнейшее российское предприятие в космической отрасли) Евгения Фомичева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Информация по делу не раскрывалась.

Ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) грозит десятилетним лишением свободы и штрафом до 1 млн руб.

В начале 2022 года у «Геофизикм-космоса» образовался долг на 3,6 млн руб. перед 704 сотрудниками, которым не выплатили зарплату за февраль. Госинспекция по труду спустя два месяца добилась полной выплаты задолженности; организации вынесли предостережение.

Илья Пламенев

Оригинал материала: “РБК”