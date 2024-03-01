 

Рупор кремлевской пропаганды: Хоронят Рыжкова

01.03.2024, 16:10, Разное
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Помимо Навального, сегодня еще Рыжкова хоронят.
Один из причастных к гибели СССР, хотя всеми силами потом отмазывался и заявлял, что боролся против этого.
Но по факту, роковые для страны политические и экономические решения были продвинуты при его соучастии или непротивлении.
Да, не был прямым внутренним врагом, как Яковлев и Шеварнадзе, которые сознательно уничтожали страну ведомую к гибели Горбачевым, но свою лепту в развал СССР Рыжков безусловно внес. Странно даже, что пытаются уверять, что премьер страны при Горбачеве не несет ответственности за проводимый правительством СССР во второй половине 80х экономический курс. В отставку Рыжков ушел уже тогда, когда основной критический ущерб экономике СССР был уже нанесен.

Рыжкову в значительной мере повезло, что он открыто полемизировал с Ельциным и критиковал "резкий рынок", что позднее создало ему своеобразное алиби, что вот же, он противился "ельцинским реформам". Тут да, Ельцина он критиковал часто. Но деятельности в период работы на Горбачева это не отменяет.

Источник: Colonel Cassad


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