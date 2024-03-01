 

Optics Express: оптическая сеть использует четыре вида света для передачи данных

01.03.2024, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые из Нанкинского университета в Китае создали новую оптическую сеть связи, которая способна передавать информацию с помощью света. Эта технология может функционировать в различных средах, включая воду, воздух и даже космическое пространство. Результаты исследования опубликованы в журнале Optics Express.

Руководитель исследовательской группы Юнджин Ван пояснил, что такая сеть может быть полезна в океанах и озерах для передачи данных от датчиков, связанных с надводными буями. После сбора информации ее можно передавать по беспроводной сети по поверхности воды или по каналам передачи данных на большие расстояния между городами. Также сеть может быть подключена к интернету через модем, что позволит людям в удаленных местах океана получать доступ к магистральной сети для обмена информацией.

Авторы исследования использовали четыре различных спектра света для передачи данных в разных средах: синий свет для воды, белые светодиоды для поверхности, ультрафиолет для воздуха и инфракрасные лазеры для космоса. Сеть также спроектирована для обеспечения беспроводного или проводного доступа к Интернету на основе схемы TCP/IP.

Тесты показали, что оптическая сеть способна транслировать видео с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой 22 кадра в секунду. Максимальный коэффициент потери пакетов данных составил 5,8%, а задержка передачи была менее 74 миллисекунд.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Мнение: Почему рождаемость в России продолжит падать

01.03 / Скандалы: Персонально сданные

01.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Офицеры Бундесвера обсуждают как будут взрывать Крымский мост

01.03 / GizmoChina: BlackView представила самый дешевый складной смартфон Hero 10

01.03 / Для улучшения демографии депутаты предложили дополнительный отпуск молодым мужчинам

01.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Высадка произведена

01.03 / Генсек НАТО пообещал, что на следующих учениях войска Франции будут отрабатывать не только отступательные манёвры

01.03 / Android Police: на YouTube заработала платная функция «Картинка в картинке»

01.03 / Хидео Кодзиме получил ангельскую лампу от разработчиков Alan Wake 2

01.03 / Мнение: О Такере «нашем» Карлсоне… Ну и кто теперь тупой?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика