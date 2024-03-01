Optics Express: оптическая сеть использует четыре вида света для передачи данных

Ученые из Нанкинского университета в Китае создали новую оптическую сеть связи, которая способна передавать информацию с помощью света. Эта технология может функционировать в различных средах, включая воду, воздух и даже космическое пространство. Результаты исследования опубликованы в журнале Optics Express.

Руководитель исследовательской группы Юнджин Ван пояснил, что такая сеть может быть полезна в океанах и озерах для передачи данных от датчиков, связанных с надводными буями. После сбора информации ее можно передавать по беспроводной сети по поверхности воды или по каналам передачи данных на большие расстояния между городами. Также сеть может быть подключена к интернету через модем, что позволит людям в удаленных местах океана получать доступ к магистральной сети для обмена информацией.

Авторы исследования использовали четыре различных спектра света для передачи данных в разных средах: синий свет для воды, белые светодиоды для поверхности, ультрафиолет для воздуха и инфракрасные лазеры для космоса. Сеть также спроектирована для обеспечения беспроводного или проводного доступа к Интернету на основе схемы TCP/IP.

Тесты показали, что оптическая сеть способна транслировать видео с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой 22 кадра в секунду. Максимальный коэффициент потери пакетов данных составил 5,8%, а задержка передачи была менее 74 миллисекунд.