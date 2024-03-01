 

Русский язык будет не нужен для окончания школы в Латвии

01.03.2024, 15:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В этом году в Латвии ученики девятых классов смогут окончить школу без оценок по русскому языку или русской литературе. Как передаёт DELFI, русский язык как второй иностранный сейчас изучают почти в половине латвийских школ. В части учебных заведений не предлагается альтернативы изучению русского языка.


AP

В этом году в Латвии ученики девятых классов смогут окончить школу без оценок по русскому языку или русской литературе. Как передаёт DELFI, об этом сообщила министр образования и науки Анда Чакша.

Министерство планирует также предложить школам, где нет учителей по второму иностранному языку, заключить договор с другим образовательным учреждением об обучении иностранному языку дистанционно.

Как напоминает портал, Министерство образования предложило с 2026—2027 учебного года требовать от школ, чтобы на уровне основного образования в качестве второго иностранного языка школьникам постепенно предлагался один из официальных языков стран Европейского союза или Европейской экономической зоны. Русского языка среди таких языков нет.

По имеющимся в распоряжении министерства данным, русский язык как второй иностранный сейчас изучают почти в половине латвийских школ. В части учебных заведений не предлагается альтернативы изучению русского языка.


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