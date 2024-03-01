GizmoChina: BlackView представила самый дешевый складной смартфон Hero 10

Компания BlackView представила свою последнюю разработку – смартфон Hero 10, который претендует на звание самого доступного складного устройства на сегодняшний день. Об этом пишет GizmoChina.

Новинка оснащена 6,9-дюймовым складным экраном с разрешением 2790х1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, на крышке устройства имеется дополнительный круглый дисплей с частотой 60 Гц.

Внутри BlackView Hero 10 установлен бюджетный чип MediaTek Helio G99, который обычно встречается в смартфонах стоимостью от 15 до 20 тыс. рублей. Смартфон также оснащен 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Основная камера имеет разрешение 108 мегапикселей, а селфи-камера – 32 Мп.

Устройство будет доступно в нескольких цветах с корпусом из экокожи. Оно работает на операционной системе Android 13 с предустановленной оболочкой DokeOS 3.1. Несмотря на большой экран, BlackView решила установить в смартфон аккумулятор емкостью всего 2630 мАч.

BlackView Hero 10 оценивается всего в €399, что делает его самым доступным складным смартфоном на сегодняшний день. Однако устройство оснащено довольно слабым железом, что позволило производителю сэкономить на его производстве.