SwebbTV – правящая «элита» Швеции связала свою страну узами союзничества с зачинщиком всех войн на планете

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Западные политики высокомерно считают, что они намного лучше остального мира, но это лишь их фантазии. История Соединённых Штатов со времён Второй мировой войны наглядно показывает огромное число войн, которые были развязаны Вашингтоном. Однако сейчас именно с «этими силами» шведские «властные элиты» связали судьбу своей страны и народа. Об этом в очередном интервью порталу SwebbTV с возмущением заявил аналитик Ларс Берн, выступающий против лицемерия Запада.



AP

«Швеция присоединяется к военному альянсу, который развязывает восемьдесят процентов всех войн», — предупреждает аналитик Ларс Берн в передаче портала SwebbTV. «НАТО и США начинают все войны: все войны на Ближнем Востоке, подстраивают все государственные перевороты против демократически избранных политиков», — сетует эксперт. Кроме того, Берн подчёркивает, что история Соединённых Штатов в период после Второй мировой войны представляет собой череду развязанных ими войн, а раз уж Швеция заключает союзнические отношения с такой державой, то шведы не имеют морального права критиковать россиян.

Шведский аналитик рассуждает о лицемерии и утрате морального превосходства Запада. В частности, Берн возмущается тому, почему западные СМИ сосредотачивают всё свое внимание на смерти критиковавшего Путина Алексея Навального в российской тюрьме, но почти ничего не говорят о знаменитом критике Зеленского американском журналисте Гонсало Лире, который недавно скончался в украинской тюрьме. Или, если уж на то пошло, об основателе Wikileaks Джулиане Ассанже, который умирает в британской или, возможно, скоро американской тюрьме.

«Я просто констатирую то, что действия Запада гораздо хуже (действий России. — ИноТВ)», — считает Берн. В качестве примера собеседник главного редактора SwebbTV приводит наложение американской стороной права вето на призыв Совета Безопасности ООН заставить Израиль прекратить бомбардировки невинных людей в секторе Газа.

Ещё одним примером является травля глобалистами Дональда Трампа. «Трамп вышел и сравнил себя с Навальным, и, если присмотреться, сходство действительно есть. Трамп находится в оппозиции к американскому и глобалистскому истеблишменту, а они делают всё возможное, чтобы его судили и усадили за решетку, чтобы он не смог стать президентом. Это не лучше, чем, когда Путин посадил Навального под стражу. Это намного хуже, потому что за Трампом действительно стоит поддержка. Демократию убивают», — подытожил Берн.