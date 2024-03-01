Хидео Кодзиме получил ангельскую лампу от разработчиков Alan Wake 2

Хидео Кодзима, известный геймдизайнер, поделился на своей странице в Twitter необычным подарком от студии Remedy Entertainment. Разработчики прислали ему ангельскую лампу из Alan Wake 2, ключевой атрибут игры.

На одной из четырех фотографий, приложенных к его посту, Кодзима держит включенную лампу. В игре ангельская лампа играет важную роль, помогая главному герою, писателю Алану Уэйку, взаимодействовать с окружающей его реальностью.

Alan Wake 2 была выпущена 27 октября 2023 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это прямое продолжение культовой игры 2010 года, рассказывающее историю главного героя, который провел последние 13 лет в параллельном мире, известном как Темная обитель. Игра была номинирована на множество наград, включая “Игра года”, и выиграла в номинациях “Лучшая игровая режиссура”, “Лучшее игровое повествование” и “Лучшее визуальное оформление” на The Game Awards 2023.