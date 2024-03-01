«Ъ»: в 2023 году россияне потратили более 15 млрд рублей на игры для iPhone

В 2023 году россияне потратили свыше 15 миллиардов рублей на игры, доступные в App Store. Эти данные приводит газета “url=https://www.kommersant.ru/]КоммерсантЪ[/url]” ссылаясь на исследование State of Mobile Gaming 2024 от data.ai.

По сравнению с 2022 годом, когда объем затрат на мобильные игры увеличился на 19,2%, прошлый год отмечен спадом. Эксперты объясняют это тем, что значительная часть платежей была произведена вне App Store, используя платежные системы, встроенные в приложения без согласования с Apple. Несмотря на это, разработчики по-прежнему обязаны уплачивать Apple комиссию, которая составляет 27% вместо обычных 30%.

На глобальном рынке РФ занимает 20-е место по объему затрат в App Store, в то время как в топ-3 стран входят США ($14,8 млрд), Китай ($11,2 млрд) и Япония ($8,4 млрд). В РФ пользователи ограничены в выборе платежных систем и могут совершать покупки только через операторов связи МТС и “Билайн”, что также оказывает влияние на общий объем затрат.

Ситуация с Android противоположна: с марта 2022 года платежи в Google Play полностью отключены для российских пользователей. Это не только запрещает покупку новых приложений, но и обновление существующих. В 2021 году траты россиян в Google Play составили $715 млн, что дало РФ 9-е место в рейтинге затрат.