 

Тысячи SMMщиков снова приехали в Анадырь на собачьи бега «Бегущие лайки» от ВКонтакте

01.03.2024, 9:33, Разное
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В прошлом году социальная сеть «ВКонтакте» устроила мероприятие «Бегущие лайки» в Анадыре.

На Чукотку приехали порядка 5 тысяч SMM-специалистов, которые посчитали это очередной конференцией по вопросам продвижения в соцсетях, а на самом деле попали на собачьи бега.

В 2023 году в День лайка в Анадыре было необычайно много людей: прибыли московские и петербургские специалисты. Поначалу они были шокированы: местная гостиница из-за высокой нагрузки размещала их на раскладушках, а обычные для местных жителей -20°C смогли перенести не все гости, особенно с учётом того, что на улице было ещё холоднее.

Затем оказалось, что вместо дискуссий на тему маркетинга в социальных сетях социальная сеть проводит забеги на собачьих упряжках – из-за исполненного тендера «Закупить лайки ВКонтакте» соцсеть стала обладателем трёх десятков ездовых собак, которым надо было срочно найти применение. Нескольким наиболее самоуверенным специалистам, заявившим ранее, что они уже участвовали в «Бегущих лайках» и получали награды, едва не пришлось подтвердить квалификацию.

Следовало предположить, что на второй год недоразумение не повторится, однако теперь «Бегущие лайки» собрали вдвое больше людей – помимо некоторой доли иностранных туристов, которые хотели попасть в московский бар «Анадырь», но оказались на Чукотке, вернулись и многие участники прошлогоднего мероприятия. Они говорят, что «это всё равно лучше, чем скучать в офисе или терять время в барах».

– Когда ты первый раз оказываешься в месте, где действительно не стоит лизать металлические конструкции, где есть только 2G-сеть, а люди ещё используют наличные деньги, как будто мы во времена Российской Империи, или где там ещё были наличные… Знаете, тут первые ощущения – страх, отчаяние, ужас, – признаётся один из московских SMM-специалистов. – Но когда ты приезжаешь сюда второй раз… Да всё то же самое. Но мне чертовски нравятся лайки, поэтому я сюда прилечу и на следующий год.

По итогам забега сеть «ВКонтакте» второй год подряд получила Национальную премию за развитие внутреннего туризма – никто и никогда ранее не мог привлечь столько людей в этот северный город, даже когда там проходили военные сборы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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