 

Президент Владимир Путин изложил программу экономического развития страны

01.03.2024, 9:00, Разное
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Президент РФ в своем послании Федеральному собранию представил программу экономического развития страны до 2030 года. Она направлена на стимулирование отраслей внутреннего спроса, способствующих долгосрочному росту и реформам в экономике.

Сначала внимание уделяется инвестициям в инфраструктуру, кадры, строительство жилья и демографию. Предполагается, что рост спроса на эти секторы при сокращении импорта поддержит развитие внутреннего производства и увеличит экспорт. Чтобы поддержать этот процесс, планируются системные меры поддержки бизнеса, которые не будут слишком затратными для государства.

Новая экономическая политика, представленная в послании президента Федеральному собранию на 2024 год, включает в себя поддержку и развитие ключевых тенденций, возникших в результате реализации национальных проектов и стратегического планирования. Эти меры учитывают потребности, связанные с постепенной изоляцией и суверенизацией экономики РФ из-за усиливающихся внешних ограничений.

Целью такой политики является постепенное снижение доли импорта в ВВП до 17%, наращивание несырьевого неэнергетического экспорта на две трети к 2030 году, а также увеличение экспорта продукции АПК на 50% к тому же сроку.

В остальном государство планирует поддерживать управляемость отраслей экономики и стимулировать создание собственных производств с учетом растущего внутреннего спроса. Среди приоритетов инвестиций — социальная сфера, борьба с бедностью, повышение минимального размера оплаты труда и инвестиции в привлечение иностранных компаний.


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