Шаги у робота — находка: как у Джо Байдена походка!

Илон Маск снял новую версию человекоподобного робота, а интернет-пользователи высмеяли его творение, сравнив с Джо Байденом.

Представленное Маском видео, где детище компании Tesla — робот Optimus Gen Two — делает первые шаги, завсегдатаи социальной медиаплатформы X, то бишь Twitter, куда в РФ доступ нынче ограничен, встретили едкими насмешками. А все потому, что передвижение жуткой фигуры напомнило им робкие попытки самостоятельной ходьбы Байдена.

Еще три года назад компания миллиардера объявила о планах по созданию человекоподобного робота, а последняя его версия — Optimus Gen Two — была представлена в декабре. До этого были Optimus Gen One и Bumblebee. Декабрьский анонс показал, что новый Optimus получил улучшенный баланс, 30-процентное увеличение скорости, на 10 кг меньший вес и способность манипулировать хрупкими предметами (в рекламном ролике было показано, как он перемещает яйца, не разбивая их).

Optimus Gen Two остается прототипом и не предназначен для производства и продажи. Однако Маск ранее говорил, что планирует сделать его доступным для покупателей, правда по цене ниже стоимости автомобиля, но все же отнюдь не дешевым:

«Optimus будет очень способным роботом, но производимым в очень больших объемах, возможно, в конечном итоге миллионами единиц, а стоить он будет, как ожидается, намного меньше, чем автомобиль. Я сказал бы, что, возможно, меньше $20 тыс.».

Недавно Маск показал поклонникам робота Оптимуса в новом видео, которое магнат озаглавил:

«Оптимус прогуливается по лаборатории»

Там же Маск поведал о ходе разработки человекоподобного робота. На видео тот, по собственному желанию, медленно ходит по складу Tesla. Оригинальный твит с аккаунта Tesla Optimus гласил:

«Делаю ежедневные шаги».

Понятно, народ в интернете воспользовался возможностью высмеять неуверенную, практически старческую походку робота. Люди наперебой соревновались в остроумии:

— Когда приходится сдерживать мочу, а до туалета далеко.

— Вот так буквально ходит Джо Байден….

— Это похоже на мою жену на кухне первым делом утром.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, newsrnd.com

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