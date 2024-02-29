Мнение: Нейтрализация Калининграда, латвийская диктатура и разочарование в Прибалтике

1. Прибалты прочие представители лимитрофов регулярно заявляют, что Балтийское море – это внутреннее море НАТО, и что у них есть теперь возможность устроить блокаду Калининградской области (ссылка):



В случае конфликта России с НАТО альянс первым нейтрализует Калининград, пригрозил Москве посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, написав об этом в социальной сети X.

«После интеграции Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет “нейтрализован” первым», — рассказал он.

Дипломат также отметил, что заявления Москвы о том, что Россия окружена НАТО, «теперь становятся реальностью».

Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией». Он заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО ликвидирует регион.

Полагаю, это пустая болтовня. Конфликт с НАТО будет ядерным, а ядерные ракеты быстро и эффективно расчистят Балтийское море для русских кораблей.

2. В Латвии призывают лишить новую группу людей права голосовать на выборах. Напомню, «неграждан» лишили избирательных прав уже давно (ссылка):



Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова отреагировала на угрозы Риги привлекать к ответственности людей, которые собираются голосовать на выборах президента России в Латвии, ее слова передает ТАСС.

Министр юстиции прибалтийской республики Инесе Либиня-Эгнере предлагала считать участие в выборах президента России преступлением, как и поддержку специальной военной операции (СВО). Известно, что в республике действует уголовная ответственность за оправдание СВО. Захарова назвала подобные действия проявлением «латвийской диктатуры».

Интересно, прибалты уже придумали специальную нашивку на робу, которую обязаны будут носить русские, живущие на территории этих стран?

3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):

У меня, ув. друзья, вчера взяли интервью на тему «почему вы за Россию» и «что делать с Прибалтикой, вы ж оттуда родом».

Я, наверное, прозвучал цинично: я за ув. Россию, потому, что она сделала меня счастливым, толстым и богатым, и потому, что я её совладелец (напомню, что мне не пришлось ничего судорожно выводить в 2022-м — ибо я вкладывался только в отечественное). Нормальный собственнический инстинкт в отношении своей страны состоит в том, чтобы помогать ей чем можешь.

А Прибалтика — с гиканьем уничтожает всё, что было в ней от моей родины, и во многом преуспела. Начиная от мемориала Освободителям в Риге (я вырос в его окрестностях и любил там гулять) и заканчивая Пушкиным (я учился в лицее его имени, ныне лишённом и этого имени, и русского языка).

Там больше нечего ценить, нечем владеть и не к чему испытывать собственнические чувства. Всё равно, что там с ними <…> дальше будет.