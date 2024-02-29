Мнение: Плодитесь и размножайтесь!

В Спаслании мне особенно понравилось трогательное пожелание, что “все семьи должны стать многодетными”. Это на фоне бодрого отчета в самом начале, что на вооружение поступает “новая баллистическая ракета Сармат”. Она, правда, поступает уже, на моей памяти, последние лет 5, но если до 2022 эти камлания выглядели просто как заржавевшие еще с советских времен мантры, то после 2022 они приобрели однозначный весьма зловещий смысл.

И похоже, Путин решился отказаться от своего последнего либерального послабления для людишек, которым он любил хвастать – плоской шкалы налогообложения, пресловутых 13%. Он анонсировал, что следующие 6 лет начнут уже обкладывать по полной, как у больших. Политкорректно это называется, вестимо, “увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами”. В общем, будет какая-нибудь Франция с 50% подоходного налога, но с русскими зарплатами в рублях с возможностью конвертации в юани.

Это называется, словами классика, “и всё хорошее в себе доистребили”.

Но кормёжку народу пообещал. Если будут хорошо плодиться – может, и ядерную войну перенесут на попозже.

Кстати – а сколько у Ивлеевой детей? Думаю, одним походом на участок не отделается – беременеть надо прямо сейчас. Можно от Киркорова – он наверняка тоже смотрел с блокнотом и конспектировал.