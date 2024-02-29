Мнение: Европейская экономика не вытягивает конфликт с Россией

1. За дружбу с США надо платить. Раньше это было не так заметно, так как европейские страны с 1950 по 2000 были богаты и благополучны, особенно на фоне социалистического СССР и ельцинской России. Потом, однако, распространение американской повесточки начало давать плоды в виде зелёного удушения экономик, притока «беженцев» из культурно далёких стран, принуждения к радуге и уничтожения традиционной морали.

Сейчас мы наблюдаем уже финал. Европейские страны послушно душат сами себя, а сами европейцы протестуют против чего угодно, но только не против тех, кто привёл их в это жалкое состояние. Блогер keleg пишет (ссылка):



Европейская экономика до последних времен держалась на трех китах. Германском, французском и британском. Конкурентоспособность оных обеспечивалась:

Немецкого — дешевым газом из России.

Французского — дешевым ураном из Африки.

Британского — своей нефтью и газом, услугами по международной торговле.

Ну и всех сразу — низкими военными расходами под зонтиком США.

В свете последних событий прилетело по всем сразу. И совершенно не видно, как Европа (особенно — континентальная) собирается выкарабкиваться.

2. Как я уже говорил, согласно подсчётам учёных Кильского университета, потери Германии от борьбы с Россией якобы составят всего лишь 15-20 миллиардов евро (ссылка). Другие немецкие учёные дают более реалистичные суммы потерь (ссылка):

Украинский конфликт обошелся Германии в сумму, уже превысившую €200 млрд. Об этом сообщил газете Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер.

“Прежде всего высокие затраты на электроэнергию [из-за кризиса на Украине] привели к снижению темпов экономического роста в Германии на 2,5 процентного пункта, или €100 млрд в 2022 году, и на столько же с 2023 года и до настоящего времени”, — констатировал он.

Фрацшер также отметил, что это лишь “прямые финансовые затраты”. Дальнейшие издержки возникнут из-за “эскалации геополитических и геоэкономических конфликтов”. По словам специалиста, это особенно сильно ударит по компаниям, ориентированным на экспорт.

Речь идёт о прямых финансовых потерях, величина которых уже составляет примерно 5% ВВП Германии.

Однако прямые потери — это только часть проблем. Дорогой газ разоряет немецкую промышленность, которая или закрывается, или переезжает в США, или переезжает в Китай.

Полагаю, Германия легко отделается, если через пару лет экономика Германии останется конкурентоспособной, а средней немец будет беднее всего лишь на 30-50%, чем в сценарии сохранения нейтральных отношений с Россией.

3. Плохо идут дела не только у Германии, главной экономики Евросоюза, но и у остальных европейских стран. Как сообщает британское издание Файнэншл Таймс, Европейский центральный банк впервые за почти 20 лет закончил год с убытком:

Величина провала составила относительно скромные 1,3 миллиарда евро, но ожидается, что убыточными могут оказаться и несколько следующих лет (ссылка).

Причина ухудшения показателей состоит в высоких базовых ставках в еврозоне, которые пришлось поднять ради борьбы с рекордной за много лет инфляцией. Впрочем, удержать инфляцию высокие по европейским меркам ставки не помогут — у Евросоюза слишком много долгов и слишком слабая экономика, чтобы можно было надеяться усмирить печатный станок. Европу ждёт или гиперинфляционный шок, или долгие годы страданий в зоне высокой инфляции, которые постепенно сожгут набранные в беспечную эпоху долги.