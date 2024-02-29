 

WFB – Байден не проходил тест на когнитивные способности — пресс-секретарь Белого дома

29.02.2024, 20:19, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байдену «не нужен» тест на когнитивные способности, поэтому он его и не проходил, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о ежегодном медосмотре президента. По её словам, Байден проходит такой тест каждый день, доказывая своё соответствие занимаемой должности, пишет Washington Free Beacon. При этом опасения по поводу возраста и умственной работоспособности президента звучат всё чаще из-за его оговорок и оплошностей.

Джо Байден не проходил тест на когнитивные способности во время ежегодного медицинского осмотра, пишет Washington Free Beacon. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, объяснив, что президенту он «не нужен». 

«Вы спрашивали меня о когнитивном тесте. В связи с этим послушайте, президенту не нужен когнитивный тест. Это не моя оценка. Это оценка врача президента. Это также оценка невролога», — цитирует издание слова пресс-секретаря. Она также добавила, что Байден «каждый день проходит когнитивный тест». 

«Это очень ответственная работа, и президент мог выполнять её каждый день в течение последних трёх лет», — подчеркнула Жан-Пьер. На вопрос журналиста, почему бы Байдену всё же не пройти такой тест, чтобы развеять многочисленные сомнения в отношении его умственных способностей, пресс-секретарь парировала, что по мнению врачей, президент в тесте не нуждается. 

Клинический когнитивный тест — «это 15-минутный приём, который проводит в большинстве случаев незнакомый человек», — пояснила она. «И у президента есть команда врачей, которая находится с ним 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и он способен выполнять ежедневную работу, которая является более сложной, чем это было бы при любом 15-минутном приёме в клинике». 

WFB напоминает, что опасения по поводу возраста Байдена и его умственной работоспособности в последнее время звучат всё чаще из-за его оговорок и оплошностей. Так, за последний месяц он трижды путал имена европейских лидеров, рассказывал, как он недавно беседовал с людьми, которые вообще-то ушли из жизни много лет назад. До этого во время беседы со следователями президент не смог вспомнить, когда он вступил в должность, и даже год смерти его сына Бо. 

   


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