Представлено инновационное кресло Honda Uni-One

Японская компания Honda представила инновационное кресло для виртуальной реальности, названное Honda Uni-One. Оно снащено электродвигателем и позволяет пользователям физически перемещаться по виртуальным мирам.

Основные характеристики кресла включают технологию самобалансировки, датчики, реагирующие на наклон тела пользователя, а также функцию подъема сиденья на 70 см. Honda Uni-One основано на модели Honda Uni-Cub. Его вес составляет 69 кг, грузоподъемность до 109 кг, максимальная скорость 5,9 км/ч, а дальность хода до 8 км.

Это кресло обещает решить проблему статичности пользователей в виртуальной реальности, где геймеры остаются на месте, перемещаясь только в виртуальном пространстве. Honda Uni-One призвано улучшить взаимодействие с машинами в виртуальной реальности.

Более подробная информация о характеристиках и ценах на кресло Honda Uni-One будет представлена на конференции SXSW, запланированной с 8 по 16 марта.