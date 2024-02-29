 

Представлено инновационное кресло Honda Uni-One

29.02.2024, 19:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Японская компания Honda представила инновационное кресло для виртуальной реальности, названное Honda Uni-One. Оно снащено электродвигателем и позволяет пользователям физически перемещаться по виртуальным мирам.

Основные характеристики кресла включают технологию самобалансировки, датчики, реагирующие на наклон тела пользователя, а также функцию подъема сиденья на 70 см. Honda Uni-One основано на модели Honda Uni-Cub. Его вес составляет 69 кг, грузоподъемность до 109 кг, максимальная скорость 5,9 км/ч, а дальность хода до 8 км.

Это кресло обещает решить проблему статичности пользователей в виртуальной реальности, где геймеры остаются на месте, перемещаясь только в виртуальном пространстве. Honda Uni-One призвано улучшить взаимодействие с машинами в виртуальной реальности.

Более подробная информация о характеристиках и ценах на кресло Honda Uni-One будет представлена на конференции SXSW, запланированной с 8 по 16 марта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.02 / Иммунолог Польнер раскрыла ключ к витаминизации организма

29.02 / В Единую биометрическую систему добавят генетическую и дактилоскопическую информацию

29.02 / Мнение: Что такое глубинный народ

29.02 / Россия возобновляет производство самолетов ДРЛО А-50

29.02 / После просмотра послания президента Федеральному собранию десятки тысяч релокантов приняли решение вернуться в Россию

29.02 / Скандалы: Мамаша Кураж

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Гибридная РСЗО “Возрождение”

29.02 / Хакеры взломали госсайты Молдавии

29.02 / Овнам нужно чувство победы: что поможет знакам зодиака спать спокойно

29.02 / Скандалы: Сбербанк пошел на рекорд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика