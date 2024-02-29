В Единую биометрическую систему добавят генетическую и дактилоскопическую информацию
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) получил разрешение правительства
РФ на добавление в систему, помимо имеющихся образцов лица и голоса, геномной и
дактилоскопической информации о гражданах страны. Нововведение призвано решить множество конфликтных ситуаций, связанных с наследованием и установлением отцовства/материнства,
а также помочь спецслужбам осуществлять оперативное расследования
преступлений.
«Впервые в истории страны мы получим реальную возможность
помочь гражданам в их идентификации самым кардинальным способом, упростив
множественные спорные моменты их жизни за счет государства, – сказал представитель ЕБС. – Граждане, уклоняющиеся
от сбора генетической и дактилоскопической информации, будут подвергнуты
штрафам в соответствии с действующим законодательством. Необходимо каждые три года подавать в систему обновленные сведения».
Для реализации сбора генетической и дактилоскопической информации
в МФЦ по всей стране установят специальные кабинки, в которых будет осуществляться приём данных любыми удобными для граждан способами, вместе с его
отпечатками пальцев, в том числе и пальцев ног. Категории граждан, которые, согласно действующему законодательству, по возрасту или роду деятельности были обязаны пройти дактилоскопию, смогут узнать из ЕБС только генетическую информацию.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет