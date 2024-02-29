В Единую биометрическую систему добавят генетическую и дактилоскопическую информацию

Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) получил разрешение правительства

РФ на добавление в систему, помимо имеющихся образцов лица и голоса, геномной и

дактилоскопической информации о гражданах страны. Нововведение призвано решить множество конфликтных ситуаций, связанных с наследованием и установлением отцовства/материнства,

а также помочь спецслужбам осуществлять оперативное расследования

преступлений.

«Впервые в истории страны мы получим реальную возможность

помочь гражданам в их идентификации самым кардинальным способом, упростив

множественные спорные моменты их жизни за счет государства, – сказал представитель ЕБС. – Граждане, уклоняющиеся

от сбора генетической и дактилоскопической информации, будут подвергнуты

штрафам в соответствии с действующим законодательством. Необходимо каждые три года подавать в систему обновленные сведения».

Для реализации сбора генетической и дактилоскопической информации

в МФЦ по всей стране установят специальные кабинки, в которых будет осуществляться приём данных любыми удобными для граждан способами, вместе с его

отпечатками пальцев, в том числе и пальцев ног. Категории граждан, которые, согласно действующему законодательству, по возрасту или роду деятельности были обязаны пройти дактилоскопию, смогут узнать из ЕБС только генетическую информацию.

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