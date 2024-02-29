 

В Единую биометрическую систему добавят генетическую и дактилоскопическую информацию

29.02.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) получил разрешение правительства
РФ на добавление в систему, помимо имеющихся образцов лица и голоса, геномной и
дактилоскопической информации о гражданах страны. Нововведение призвано решить множество конфликтных ситуаций, связанных с наследованием и установлением отцовства/материнства,
а также помочь спецслужбам осуществлять оперативное расследования
преступлений.

«Впервые в истории страны мы получим реальную возможность
помочь гражданам в их идентификации самым кардинальным способом, упростив
множественные спорные моменты их жизни за счет государства, – сказал представитель ЕБС. – Граждане, уклоняющиеся
от сбора генетической и дактилоскопической информации, будут подвергнуты
штрафам в соответствии с действующим законодательством. Необходимо каждые три года подавать в систему обновленные сведения».

Для реализации сбора генетической и дактилоскопической информации
в МФЦ по всей стране установят специальные кабинки, в которых будет осуществляться приём данных любыми удобными для граждан способами, вместе с его
отпечатками пальцев, в том числе и пальцев ног. Категории граждан, которые, согласно действующему законодательству, по возрасту или роду деятельности были обязаны пройти дактилоскопию, смогут узнать из ЕБС только генетическую информацию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.02 / Представлено инновационное кресло Honda Uni-One

29.02 / Мнение: Что такое глубинный народ

29.02 / Россия возобновляет производство самолетов ДРЛО А-50

29.02 / После просмотра послания президента Федеральному собранию десятки тысяч релокантов приняли решение вернуться в Россию

29.02 / Скандалы: Мамаша Кураж

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Гибридная РСЗО “Возрождение”

29.02 / Хакеры взломали госсайты Молдавии

29.02 / Овнам нужно чувство победы: что поможет знакам зодиака спать спокойно

29.02 / Скандалы: Сбербанк пошел на рекорд

29.02 / Юлия Жусина рассказала о генетической основе рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика