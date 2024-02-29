 

Мнение: Что такое глубинный народ

29.02.2024, 19:07, Разное
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Хороший пост из Фейсбука:

“Разговариваю сегодня с парнем из Красноярска. Высшее образование, начитанный, специалист в своем и не только в своем деле.
Но.
Делится планами:
–Летом собираюсь в Грузию.
– О, а куда именно?
– Сначала в Абхазию, оттуда в Батуми на машине, потом в Тбилиси.
*Моника долго рассказывает, почему это плохой вариант*
– Ой. А я и не в курсе был, что там все вот так. По карте смотрю- Абхазия это же Грузия?
*Моника сообразила привести более понятный, с ее точки зрения пример*
– Ты же бы не поехал из Ялты в Одессу?
– А почему нельзя? Что там-то?
Вот, а вы говорите, где все были 9 лет”.

Это так называемый “бытовой идиотизм”. Сознание разорвано, люди реально не понимают, где они, в каком мире живут. И ничуть по этому поводу не парятся.

Источник: Размышления вольного социолога


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