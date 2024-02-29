 

Россия возобновляет производство самолетов ДРЛО А-50

29.02.2024, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов объявил о намерении возобновить производство самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Этот шаг призван обеспечить как потребности Вооруженных сил России, так и потенциал для экспорта.

Самолеты А-50 представляют собой важное звено в системе дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Базируясь на военно-транспортном самолете Ил-76, они были введены на вооружение еще в 1989 году и прошли несколько этапов модернизации.

Помимо этого, по данным от 25 декабря, в текущем году в РФ планируется выпустить шесть среднемагистральных самолетов МС-21. Самолет этого типа, как стало известно 28 декабря, получил одобрение на максимальное количество пассажиров.

Ранее “Ростех” передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для лайнера МС-21.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.02 / После просмотра послания президента Федеральному собранию десятки тысяч релокантов приняли решение вернуться в Россию

29.02 / Скандалы: Мамаша Кураж

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Гибридная РСЗО “Возрождение”

29.02 / Хакеры взломали госсайты Молдавии

29.02 / Овнам нужно чувство победы: что поможет знакам зодиака спать спокойно

29.02 / Скандалы: Сбербанк пошел на рекорд

29.02 / Юлия Жусина рассказала о генетической основе рака

29.02 / Скандалы: «Все завидуют, как обычно»

29.02 / Силуанов объяснил реализацию «экономического чуда» в РФ

29.02 / Министерство водных ресурсов предложило уменьшить количество городов на Волге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика