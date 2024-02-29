Россия возобновляет производство самолетов ДРЛО А-50

Глава госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов объявил о намерении возобновить производство самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Этот шаг призван обеспечить как потребности Вооруженных сил России, так и потенциал для экспорта.

Самолеты А-50 представляют собой важное звено в системе дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Базируясь на военно-транспортном самолете Ил-76, они были введены на вооружение еще в 1989 году и прошли несколько этапов модернизации.

Помимо этого, по данным от 25 декабря, в текущем году в РФ планируется выпустить шесть среднемагистральных самолетов МС-21. Самолет этого типа, как стало известно 28 декабря, получил одобрение на максимальное количество пассажиров.

Ранее “Ростех” передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для лайнера МС-21.