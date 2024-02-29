 

После просмотра послания президента Федеральному собранию десятки тысяч релокантов приняли решение вернуться в Россию

29.02.2024, 18:13, Разное
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Перед посольствами России и Ереване, Белграде, Праге и десятках других городов выстроились многокилометровые очереди.

Война в УкраинеКак рассказали журналистам желающие попасть на приём к дипломатам граждане, яркое и наполненные фактами выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием произвело на них неизгладимое впечатление – они тотчас же захотели вернуться на Родину.

– Я пришёл узнать, как я могу загладить свою вину перед страной за своё трусливое бегство год назад. Заявление об увольнении я уже написал, но пока две недели отрабатываю, хотел бы быть полезным Родине, – рассказал «РИА Новости» 33-летний программист из Берлина.

Аналогичную позицию занял 28-летний юрист из бельгийского Антверпена – мужчина готов «понести наказание за все свои злодеяния, чтобы заслужить прощение».

– Вот моя явка с повинной: я сознаюсь в клевете на Россию и наш демократический строй. Каюсь, я писал лживые, преисполненные беспричинной ненависти комментарии о первых лицах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Готов заплатить штраф, но прошу разрешить мне вернуться домой, – приводит его слова RT.

Речь российского лидера заставила изменить своё мнение не только представителей творческой и технической интеллигенции, но и студенчество. Сразу 4 магистранта университета Барселоны из России уже написали заявления в Минпросвещения с просьбой перевести их в любое высшее российской учебное заведение на территории РФ, поскольку после выступления президента у них «открылись глаза на реальные перспективы нашей Родины».

Крупнейшие авиакомпании России и дружественных стран уже начали прорабатывать вопрос о введении дополнительных рейсов — по данным перевозчиков, 29 февраля были выкуплены практически все билеты в российские города на март, апрель и май. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько недель на Родину вернутся не менее 500 тысяч релокантов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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