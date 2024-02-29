 

Рупор кремлевской пропаганды: Гибридная РСЗО “Возрождение”

29.02.2024, 17:58, Разное
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Российский ВПК выкатил новый образец РСЗО, ранее не демонстрировавшийся.
РСЗО "Возрождение" предполагает возможность запускать с одной машины разные боеприпасы – ракеты РСЗО "Ураган", а также ракеты для ТОС-1 и ТОС-2.
Машина создана на базе комплекса дистанционного минирования "Земледелия".

Разработка началась в 4-м квартале 2023 года и к настоящему моменту уже фактически завершена, собраны первые машины, которое скоро окажутся на фронте.
По факту имеем весьма интересный гибрид, ну а насколько широкую нишу он сможет занять, увидим из практики применения на фронте.

Источник: Colonel Cassad


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