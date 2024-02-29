Рупор кремлевской пропаганды: Гибридная РСЗО “Возрождение”

Российский ВПК выкатил новый образец РСЗО, ранее не демонстрировавшийся.

РСЗО "Возрождение" предполагает возможность запускать с одной машины разные боеприпасы – ракеты РСЗО "Ураган", а также ракеты для ТОС-1 и ТОС-2.

Машина создана на базе комплекса дистанционного минирования "Земледелия".

Разработка началась в 4-м квартале 2023 года и к настоящему моменту уже фактически завершена, собраны первые машины, которое скоро окажутся на фронте.

По факту имеем весьма интересный гибрид, ну а насколько широкую нишу он сможет занять, увидим из практики применения на фронте.

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