Хакеры взломали госсайты Молдавии

Хакерская группировка Just Evil атаковала государственные веб-ресурсы Молдавии, предлагая за €40 тысяч доступ к конфиденциальным данным. Информация об этом поступила из Telegram-канала KP Moldova.

Хакеры утверждают, что получили доступ к реестрам госслужащих Молдавии, содержащим личные данные, включая ФИО, адреса электронной почты, номера телефонов и должности сотрудников различных ведомств.

Кроме того, они получили доступ к документам министерства юстиции республики, хранившимся с 2014 года, и готовы продать их за €40 тысяч, а также внести в них “незаметные изменения”.

Представители министерства юстиции Молдавии воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

За созданием хакерской группировки Just Evil стоят основатели KillNet, которые в конце февраля атаковали веб-сайт президента Республики Молдовы, а в начале февраля получили доступ к системе компании Ignitis grupė, повлекшей за собой проблемы с зарядкой 30 тысяч электромобилей в Литве.