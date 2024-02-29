 

Хакеры взломали госсайты Молдавии

29.02.2024, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хакерская группировка Just Evil атаковала государственные веб-ресурсы Молдавии, предлагая за €40 тысяч доступ к конфиденциальным данным. Информация об этом поступила из Telegram-канала KP Moldova.

Хакеры утверждают, что получили доступ к реестрам госслужащих Молдавии, содержащим личные данные, включая ФИО, адреса электронной почты, номера телефонов и должности сотрудников различных ведомств.

Кроме того, они получили доступ к документам министерства юстиции республики, хранившимся с 2014 года, и готовы продать их за €40 тысяч, а также внести в них “незаметные изменения”.

Представители министерства юстиции Молдавии воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

За созданием хакерской группировки Just Evil стоят основатели KillNet, которые в конце февраля атаковали веб-сайт президента Республики Молдовы, а в начале февраля получили доступ к системе компании Ignitis grupė, повлекшей за собой проблемы с зарядкой 30 тысяч электромобилей в Литве.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.02 / Россия возобновляет производство самолетов ДРЛО А-50

29.02 / После просмотра послания президента Федеральному собранию десятки тысяч релокантов приняли решение вернуться в Россию

29.02 / Скандалы: Мамаша Кураж

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Гибридная РСЗО “Возрождение”

29.02 / Овнам нужно чувство победы: что поможет знакам зодиака спать спокойно

29.02 / Скандалы: Сбербанк пошел на рекорд

29.02 / Юлия Жусина рассказала о генетической основе рака

29.02 / Скандалы: «Все завидуют, как обычно»

29.02 / Силуанов объяснил реализацию «экономического чуда» в РФ

29.02 / Министерство водных ресурсов предложило уменьшить количество городов на Волге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика