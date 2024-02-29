Овнам нужно чувство победы: что поможет знакам зодиака спать спокойно

Сейчас очень много людей, страдающих от бессонницы. А вот астрологи считают, что точно так же, как знаки зодиака влияют на характер человека, они влияют и на его сон. Специалисты делятся советами, как представителям каждого созвездия обеспечить хороший сон.

Овен

У Овнов самый крепкий сон бывает или вследствие сильного переутомления, или возбуждения. Чтобы это знак хорошо заснул, ему желательно начать день с хорошей тренировки в спортивном зале. Овен должен почувствовать, что победил, будь то уличная гонка или максимальный жим лежа.

Телец

Тельцам для хорошего сна нужен комфорт. Они ценят мягкую постель, удобную пижаму, мягкий свет. Только вот переедание поздно вечером не даст представителям этого зодиакального созвездия заснуть. Поэтому Тельцам перед сном лучше ограничить потребление лишних калорий.

Близнецы

Близнецы часто нарушают свой сон, так как много времени проводят перед экранами своих гаджетов. Поэтому им лучше всего перед сном их выключать и класть в другую комнату. А вместо электронного будильника можно воспользоваться обычным.

Рак

Раки очень чувствительны к фазам Луны. От них зависит качество сна этого знака. К тому же Раки любят подолгу сидеть вечерами в соцсетях. Перед сном им нужно принять теплую ванну или же включить аромалампу.

Лев

Перед сном Львы подолгу думают о том, все ли у них получается, справились ли они с делами, что, соответственно, ухудшает качество засыпания. Поэтому представителям этого знака зодиака желательно завести журнал для записи своих достижений.

Дева

Девам тоже чаще всего заснуть не дает беспокойство. Они постоянно анализирует свои ошибки, думают о том, как им лучше поступить. Этому знаку для лучшего засыпания рекомендуется готовить перед сном отвары успокоительных трав.

Весы

Весы часто переживают о том, что о них думают или говорят окружающие. К тому же у них обостренная чувствительность к эстетике. Чтобы засыпанию не мешали мысли о том, как обновить интерьер и в чем пойти в гости, Весам лучше надеть маску для сна.

Скорпион

Скорпионы любят до ночи смотреть детективы, погружаясь в сюжет и в образы героев. Часто под впечатлением от фильмов им не удается заснуть. Скорпионам советуют вешать на окна плотные шторы, а перед сном произносить защитное заклинание.

Стрелец

Стрельцы помногу работают, порой даже целыми сутками, напрочь забывая о сне. Их беспокоит не столько отдых, сколько выгода от начатого дела. Этому зодиакальному созвездию рекомендуется по вечерам пить травяной чай с пряностями.

Козерог

Козероги по вечерам пьют много крепкого кофе, размышляя о том, как им обойти конкурентов, в какое дело лучше вложить деньги. На эмоциях им трудно заснуть. Но чтение книги перед сном поможет им справиться с бессонницей.

Водолей

Водолеям нравится рассуждать на интересующие их темы по ночам, когда они находятся наедине с самими собой и никто их не отвлекает. Чтобы отвлечься от своих рассуждений, им желательно засыпать под классическую музыку.

Рыбы

Рыбы легко засыпают и перед телевизором, и под хорошую легкую музыку. Правда, они запросто могут проспать. Поэтому Рыбам рекомендуется не забывать включать будильник.