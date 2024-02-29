 

Юлия Жусина рассказала о генетической основе рака

29.02.2024, 16:34, Разное
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Юлия Жусина, генетик, разъясняет, какие виды рака могут иметь генетическую предрасположенность. Вопрос о возможности заболевания родственников становится важным, когда у кого-то диагностируют рак. Жусина подчеркивает, что некоторые формы этого заболевания чаще передаются по наследству от родителей.

Генетическая подверженность может проявляться через клеточные мутации, которые могут быть провоцированы различными факторами и способствовать развитию опухолей. Например, рак молочной железы чаще имеет наследственную основу, в то время как рак легких или шейки матки вряд ли имеют генетическую связь.

Особую роль играют генетические факторы в предрасположенности к раку яичников и толстой кишки. Если у близких родственников были выявлены подобные формы рака, риск заболевания увеличивается на 20 процентов.


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