Юлия Жусина рассказала о генетической основе рака

Юлия Жусина, генетик, разъясняет, какие виды рака могут иметь генетическую предрасположенность. Вопрос о возможности заболевания родственников становится важным, когда у кого-то диагностируют рак. Жусина подчеркивает, что некоторые формы этого заболевания чаще передаются по наследству от родителей.

Генетическая подверженность может проявляться через клеточные мутации, которые могут быть провоцированы различными факторами и способствовать развитию опухолей. Например, рак молочной железы чаще имеет наследственную основу, в то время как рак легких или шейки матки вряд ли имеют генетическую связь.

Особую роль играют генетические факторы в предрасположенности к раку яичников и толстой кишки. Если у близких родственников были выявлены подобные формы рака, риск заболевания увеличивается на 20 процентов.