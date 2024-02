Скандалы: Who is next?

Власть вводит новые правила посадки олигархов Челябинские элиты готовятся к важнейшему заседанию местного Союза промышленников и предпринимателей. На повестке дня – избрание делегатов на съезд РСПП с участием Владимира Путина. Но все разговоры в кулуарах будут посвящены более актуальным для южноуральского олигархата вопросам – задержанию участника списка Forbes Юрия Антипова и национализации его заводов. Следующим может стать практически любой из членов объединения. Но способ выйти из-под удара всё-таки есть. Произошедшее на днях задержание Юрия Антипова и судебное решение о национализации принадлежавших ему акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы» не стало неожиданностью. Проверка законности приватизации этих активов началась в январе. В начале февраля соответствующий иск поступил в арбитражный суд. Ещё спустя несколько дней на указанные активы были наложены обеспечительные меры. В качестве последнего предупреждения прозвучало данное 16 февраля президентом Владимиром Путиным в ходе встречи с губернатором Алексеем Текслером поручение о закрытии и выносе вредного производства ЧЭМК за пределы Челябинска, а также о привлечении для этой работы инвестора. Однако Юрий Антипов не смирился с неизбежным. Напротив, он попытался оказать давление на государство, организовав информационную кампанию в свою защиту. В ряде телеграм-каналов и СМИ за последние недели появились сообщения, что закрытие ЧЭМК повлечёт за собой ряд социальных проблем. Источники «Октагона» считают, что тем самым окружение Антипова лишь усугубило своё положение. Теперь бизнесмену придётся отвечать на ещё большее число вопросов. Почему именно ЧЭМК? Собеседники «Октагона» уверены, что незаконность приватизации стала лишь предлогом для национализации. Её истинные причины лежат чуть глубже. Как ранее сообщалось , в качестве одной из них Генпрокуратура назвала контроль над имеющей оборонное значение продукцией ЧЭМК со стороны недружественных стран. Ферросплавы продавались в ЕС и США по сниженной цене. Например, одним из трейдеров завода является канадско-швейцарская компания RFA International. Это лишь часть правды. По данным системы ImportGenius, ещё одним каналом продажи производимого ЧЭМК ферросилиция стала компания Лиепайской свободной экономической зоны Ekers Stividors LP. В открытом доступе размещена информация о том, что эта зона в числе прочего часто используется трейдерами для дальнейшего вывоза продукции в Великобританию. Оттуда она может напрямую попадать на британские предприятия и использоваться в ходе производства вооружения для Украины. Активным покупателем продукции АО «Кузнецкие ферросплавы» в прошлом году было японское предприятие Nippon Steel Trading Corporation. Умолчала прокуратура и о том, что холдинг Антипова стал фактическим монополистом на рынке ферросплавов внутри России, от которого зависит работа крупнейших металлургических компаний. По долгосрочным договорам ферросплавы отгружают ММК, «Северстали», НЛМК и другим предприятиям. Сложившееся положение давало Антипову потенциальную возможность создавать ощутимые проблемы не только для оборонной, но и для гражданской промышленности. Представители власти осознавали перечисленные риски. По сведениям источников «Октагона», Юрию Антипову несколько раз поступали предложения о выкупе находившихся в его руках активов представлявшими интересы государства лицами. Но миллиардер раз за разом отвергал эти инициативы. Спонсор политических кризисов Второстепенную, но всё же важную роль в принятии решения о национализации предприятий Антипова стала его связь с известным челябинским политиком Александром Аристовым. Последний – участник многочисленных политических скандалов. Именно ему приписывают конфликты с предыдущими губернаторами региона Михаилом Юревичем и Борисом Дубровским. В середине прошлого десятилетия он создал медиахолдинг, оказывавший существенное давление на властные структуры. У Аристова были дружественные люди в органах власти. Ярче всего это проявилось в ходе рассмотрения уголовного дела бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова. По версии следствия, госслужащий, зная о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителей ЧЭМК о проведении контрольных мероприятий. Тем самым чиновник дал возможность снизить показатели объёма выбросов во время замеров. Пресса также называла Александра Аристова спонсором протестов с участием экологов-общественников, но документальных доказательств этого не предъявлялось. Помогай государству и СВО Источники «Октагона» в промышленных кругах Челябинской области сообщают, что другие бизнесмены крайне эмоционально воспринимают происходящее. Большинство предприятий в 90-х годах прошлого века приватизировались по похожим схемам. Поэтому предъявленные Антипову претензии могут быть отнесены и к владельцам других активов. По неофициальной информации, был готов к худшему развитию событий даже связанный с Челябинским кузнечно-прессовым заводом депутат Госдумы Валерий Гартунг. Но после недавнего посещения завода Владимиром Путиным сомнения в том, что предприятию что-то угрожает, отпали. – Официальных критериев пересмотра приватизации и национализации нет и, скорее всего, не будет. Их можно понять только эмпирически. В сегодняшних условиях нужно поддерживать СВО и откликаться на просьбы государства о продаже активов. Тогда твои проблемы минимизируются, – заявляет изданию источник в промышленных кругах региона. Константин Джултаев Оригинал материала: “Октагон”