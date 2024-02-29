Путин утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта

В ходе выступления перед Федеральным собранием президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость значительного увеличения мощности российских суперкомпьютеров к 2030 году – не менее чем в десять раз. Он выразил уверенность в том, что данная цель является вполне осуществимой. Путин подчеркнул, что важно не только развивать инфраструктуру экономики данных в целом, но и обновить стратегию развития искусственного интеллекта.

Президент высказал мнение о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, считая, что это позволит стране сделать значительный технологический прорыв. Он также призвал правительство представить конкретные предложения о мерах поддержки компаний и стартапов, занимающихся разработкой программного обеспечения, а также производством для обработки и хранения данных.

Путин подчеркнул, что все новые национальные проекты, объявленные им в ходе послания Федеральному собранию, должны быть утверждены и согласованы между собой до конца текущего года.