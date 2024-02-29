 

Российскому международному олимпийскому университету исполняется 15 лет

29.02.2024, 14:28, Новости дня
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Российский международный олимпийский университет (РМОУ) появился во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. При формировании предподавательского состава у руководства вуза была возможность взять лучших экспертов.

Кроме того, вуз изначально обладал мощной финансовой базой и административной поддержкой.

“Недаром наш попечительский совет возглавил Владимир Владимирович Путин. Мы имели все козыри на руках, чтобы сразу, с олимпийской скоростью, ворваться в число лидеров в сфере спортивного образования”, – рассказал ректор РМОУ, академик Российской академии образования, профессор Лев Белоусов.

Вуз создал лучшие образовательные программы, благодаря чему уже через восемь лет занял второе место среди учебных заведений Европы по спортивному менеджменту и вошел в десятку лучших специализированных учебных заведений мира.

В РМОУ действуют программы “Мастер спортивного администрирования” (МСА) и “Мастер спортивного управления” (МСУ). Преподавателями выступают ведущие эксперты по спортивному менеджменту. На программах обучаются студенты из Росси и из-за рубежа.

Белоусов отметил, что организации процесса обучения помогают благотворители и неравнодушные. Любой желающий может сделать пожертвование в фонд целевого капитала вуза. Средства планируется направить на расширение круга студентов, которые смогут приезжать в РМОУ на обучение по программам профессиональной переподготовки.

С самого основания РМОУ гранты на обучение выделял российский бизнесмен Владимир Потанин. Средства стали основой для формирования англоязычной группы университета.

Не так давно в РМОУ появилась краткосрочная программа “Мастер спортивного управления” (МСУ). После двухнедельных сессий вуз поддерживает связь со студентами в удаленном формате. Программа состоит из четырех модулей, два из которых проходят в Сочи и два в Москве. На столичные модули привлекаются представители министерств, Олимпийского комитета России, спортивных клубов и федераций.

В то же время вуз не останавливает сотрудничество с иностранными преподавателями. Несмотря на непростые времена, многие продолжают прилетать в Россию и преподавать в РМОУ очно.


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