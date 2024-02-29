 

Количество многодетных семей в Москве за 10 лет выросло почти в три раза

29.02.2024, 14:28, Новости дня
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Жители столицы могут рассчитывать на помощь от города при рождении детей, поиске работы и в других жизненных ситуациях, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она напомнила, что 2024-й объявлен в России Годом семьи.

“Это значит, что в Москве, как и в других регионах России, будут усовершенствованы меры социальной поддержки”, – отметила Ярославская.

В столице проживают более 2,4 миллиона детей. Количество многодетных семей за последние 10 лет выросло почти в три раза, сообщается на сайте мэра Москвы.

В городе действуют программы поддержки детей с особенностями развития, многодетных семей и приемных родителей. Столица помогает семьям участников спецоперации, содействует им в трудоустройстве и открытии собственного дела, заботится о старшем поколении.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин объявил о запуске национального проекта “Семья”. Также глава государства продлил программу семейной ипотеки до 2030 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что население города каждые 10 лет увеличивается на миллион человек. По его словам, в 2010 году в детские сады, школы и колледжи столицы ходили 1,1 миллиона ребят, в 2024-м – уже 1,6 миллиона.


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