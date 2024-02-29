Скандалы: «Они еще не отработаны, сырые»

Что собой представляет Aurus, который возит президента и стоит 40 млн

Отечественный автопром. Как много боли в этих словах, но постойте хулить. Мы дадим поводов побольше. На пьедестал всеми силами чиновники разных уровней пытаются затащить «русское золото» — Aurus. За неимением уже теперь практически никаких альтернатив, потому как «мерины», «бэхи» и иже с ними покинули российский рынок, выбор резко сузился. Естественно, на фоне таких изменений где-то в Татарстане резко взбодрились и снова стали громко говорить про Aurus. Премиальные авто, которые собирают в ОЭЗ «Алабуга» на территории республики с 2021 года.

Разбираемся, что собой представляет татарстанское «русское золото», почему за 10 лет так и не наладили серийный выпуск, сколько стоит это роскошество и кому оно вообще надо. Ну кроме ФСО.

Золотой подарок

В феврале 2024-го Владимир Путин делает щедрый презент: он дарит северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль. Центральное телеграфное агентство Кореи не стало уточнять, что за машину из рук президента России отправили в КНДР.

Но тайну с легкостью раскрыл пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Президент подарил Ким Чен Ыну Aurus. Модель, конечно, не уточнил, но речь о премиальном сегменте. Другого пока у марки и нет.

— Автомобиль служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран — КНДР и РФ, и самым лучшим подарком, — говорится в официальном сообщении северокорейского агентства.

Возможно, глаз на Aurus лидер КНДР положил осенью 2023 года. Тогда он встретился с Путиным на космодроме Восточный. Заодно и на Aurus посмотрели. Ким Чен Ын тогда автомобилем заинтересовался. Примерно так объяснил дорогой презент северокорейскому лидеру Дмитрий Песков. Мол, понравилось, вот и подарили.

— Действительно, когда лидер КНДР был на Восточном, он осмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично. И, конечно же, как и многим, ему эта машина понравилась. Поэтому было принято такое решение. Северная Корея — это наш близкий сосед. Мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею, — прокомментировал Песков подарок.

Несколько федеральных СМИ написали, что Ким Чен Ын «стал первым» главой государства, кому Россия преподнесла такой подарок. Есть ли в списке кто-то еще, не уточняется.

Как и непонятно, как именно северокорейский лидер будет пользоваться Aurus: Совбез ООН много лет назад наложил на КНДР санкции, которые запрещают ввозить в страну предметы роскоши, включая авто.

Русское золото

Откуда взялся Aurus и что это за зверь такой? Про золото мы говорим не просто так, к неймингу отечественного авто подошли, так сказать, творчески. Au — это сокращенное от Aurum, то есть «золото» с латыни. Ну а Rus — это международное обозначение России. Вот и получилось русское золото.

Озолотить отечественный автопром премиальными машинами было решено еще в 2013 году. Причем времени на раскачку не было: авто нужно было собирать сразу для президента. Ну а в дальнейшем предполагалось, что на Aurus пересядут все чиновники. Проекту дали название «Единая модульная платформа» (более известный как «Кортеж»), реализовывал «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» под чутким руководством Минпромторга и по его заказу.

У отечественного авто должна была быть целая линейка: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Модели получили названия Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: лимузин и седан — «Сенат», внедорожник — «Комендант», минивэн — «Арсенал». Следующие пару лет после запуска проекта была активная работа только на бумаге: спецы создавали конструкцию будущих машин.

Когда президентский Aurus наконец-таки собрали, презентация вышла эффектная. Май 2018 года. Инаугурация президента России. Владимир Путин выходит из своего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, садится в автомобиль и едет в Большой кремлевский дворец. Впервые глава государства воспользовался не традиционным Merсedes, а именно Aurus Senat.

Именно на 2018 год пришлась активная фаза развития Aurus. Ну или попыток. В августе того же года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров амбициозно заявляет, что до конца года соберут 70 машин. В 2019-м — 200 авто, в 2020-м — 300. Тогда, в 2018 году, власти говорили, что сумма инвестиций в проект «Кортеж» составляет больше 12 миллиардов рублей.

Но сколько собирают авто на самом деле — непонятно, отчетов таких нет. Татарстанские чиновники ограничиваются лишь редкими визитами на завод, где машины делают. Возможно, дела шли и идут не так быстро, как хотелось бы. Вот, например, в октябре 2019-го президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с Путиным изъявляет желание купить Aurus. И только в июне 2022 года становится известно, что российский автомобиль пополнил автопарк президента Туркменистана.

Попытки в серийность

Но это всё — единичные случаи. Так сказать, штучный товар для президентов. Однако же у Минпромторга и татарстанских властей амбиции были куда шире. Посему в мае 2021 года в Татарстане запускают завод по серийному производству Aurus Senat. Чтобы не путаться — это седан. Символический старт дает Путин по видеоконференции, говоря, что автомобилем этой марки пользуется уже давно.

— Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам, — говорит Путин.

В ноябре 2022 года на татарстанском заводе начинают серийное производство Aurus Komendant — внедорожника. По крайней мере, об этом громко объявляют местные власти. И сразу говорят: предзаказ открыт.

Но то ли от скромности, что татарстанским властям едва ли свойственно, то ли еще какой фактор сыграл, но на заводе не раскрывают, сколько автомобилей собрали за все время работы. Да хотя бы с 2021 года, когда был запуск серийного производства седана.

Как говорят автоэксперты, все же «серией» назвать сложно то, как сейчас татарстанский завод собирает Aurus.

— Это несерийный практически, потому что в очень маленьком количестве собирается. Практически ручная сборка, — заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с журналистом 116.RU.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто и вовсе констатировал: до серии достаточно далеко. Производство из Татарстана вообще могут перенести, так что вопрос массовой сборки Aurus открыт.

— Да какая серия! Это самоделки всё, штучный экземпляр. Они еще не отработаны, сырые. Один экземпляр даже не может повторить второй. Нет повторяемости, они все разные. Рано или поздно мы долетим до Марса и, наверно, встретимся с инопланетянами. Постройка этого автомобиля, это как встреча с инопланетянином. вероятность ровно такая же, — сыронизировал еще один наш собеседник, автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Вернемся к цифрам. В теперь уже далеком 2018 году Денис Мантуров говорил, что татарстанский завод постепенно выйдет на производство 5 тысяч машин в год. Но пока всё сильно скромнее. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отчитываются: за 2023 год продали 113 Aurus. Но справедливости ради: в 2021-м купили только 31 машину.

И цена золотая

В 2018 году всё тот же Денис Мантуров сообщил: цена на премиальные Aurus будет больше 10 миллионов рублей. За последние 6 лет цена выросла в 4 раза. Что мы имеем сейчас?

Автомобили, которые изначально закупали только для госслужащих, начали продавать обычные автодилеры. Komendant, например, пару лет назад, когда производитель только собирал предварительные заказы, стоил 33,7 миллиона рублей. Сегодня же московский дилер продает этот кроссовер от 35,3 до 41,4 миллиона рублей. Что важно, машины новые.

Купить седан Senat проще, потому что продавцов больше. Тот же дилер предлагает варианты за 41–41,5 миллиона рублей. Если оформить кредит, то получится 195–197 тысяч рублей в месяц. Интересно, что все седаны подержанные, хоть и стоят как новенький внедорожник.

Понятно, что абы кто со среднестатистической зарплатой себе не сможет позволить президентский автомобиль. Но наши коллеги из NGS24.RU нашли владельца единственного в Красноярске Aurus Senat. Авто татарской сборки за 42 миллиона смог позволить себе депутат Законодательного собрания края Роман Гольдман. Он владеет холдингом Goldman Group, в который входят нефтяная компания «Сангилен», агропромышленное объединение «Агроэлита», сеть магазинов «Мясничий».

Несмотря на то, что финансы его не ограничивали в выборе и содержании авто, депутат выставил свой Aurus на продажу. Он объяснил, что он просто не подходит по его нужды.

— Машина классная, машина кайфовая, но не совсем она для меня как для агрария. Потому что у нас сейчас идет стройка, у нас коровы, у нас не везде есть асфальт, а эта машина такая статусная. Я когда покупал, то не совсем предполагал, что на ней не везде можно проехать, это машина для города, для статуса, для престижа. Хотя машина прямо отличная, искренне это говорю, — объяснил Гольдман свое желание продать седан как у президента.

По его словам, просто так в салоне нельзя купить такой автомобиль — это предзаказ. Ждал он свой Aurus 10 месяцев. Если не найдется покупатель, будет и дальше ездить сам.

Не все то золото?

Несмотря на такую цену, статусность и, не побоимся кого-то насмешить, эксклюзивность, автоэксперты не сказать что в полной мере оптимистично настроены. Объясняем.

Чаще всего Aurus сравнивают с «духом экстаза» — британским Rolls-Royce. Прежде всего они похожи внешне. Главного художника Aurus Юрия Черненко даже укоряли в копировании. Тот парировал: изначально дизайн задумывался футуристичным, но заказчик настоял на более классических формах. Поэтому на выходе получился такой собирательный образ люксовой машины.

В 2019 году региональный директор Rolls-Royce Джулиан Дженкинс даже прокомментировал многочисленные сравнения с Aurus.

— Я слышал, что нас сравнивают, но тем, кто хочет увидеть настоящий Rolls-Royce, я советую обращаться к нам напрямую. А то, что эти автомобили будут дешевле, не так важно — для наших клиентов важна не цена, а индивидуальность, — сказал Дженкинс.

Кратко пробежимся по характеристикам, закрыв глаза на абсолютно очевидное внешнее сходство Aurus и Rolls-Royce.

Возьмем для примера модель Rolls-Royce Ghost EWB последнего поколения. По мощности двигателя выигрывает Aurus: 598 лошадиных сил против 571. Гибридный двигатель отечественного авто рассчитан на 4,4 литра, бензиновый в Rolls-Royce — на 6,7 литра. Aurus до сотни разгоняется за 6 секунд, британец — за 4,8. Правда, авто родом из Татарстана и тяжелее на 300 килограммов — 2,8 тонны. В то время как Rolls-Royce весит 2,5 тонны.

Наши эксперты признают: Aurus — мощная машина, сравнимая с британским конкурентом. Но! Если сравнивать на бумаге, потому что как ведет себя авто из Татарстана на дороге — вопрос.

— На чертежах, в планах, в маркетинговых представлениях да, это приличный автомобиль. А в реале-то что? В реале пока ничего, — говорит автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

И правда — пока ничего. На серийное производство, о которое татарстанские власти заявляли еще в 2021-м, завод так и не вышел. Ответ на эту проблему уже набил оскомину: из-за санкций и изолированности от зарубежных компаний российскому производителю негде взять комплектующие. Хотя власти многократно говорили: в Aurus 70% отечественных деталей.

— Я двумя руками голосую за российские Aurus, но давайте быть прагматиками. Из чего их делать-то? Где моторы брать, коробки, амортизаторы? У нас такого нет. В Китае тоже нет такого производства. Российские производители все делают правильно. Просто условия сейчас таковы, что невозможно воспроизвести этот автомобиль серийно. Делать это в санкционном режиме крайне сложно. Поэтому сейчас приходится просто разводить руками, — посетовал Субботин в беседе с журналистом 116.RU.

— В Татарстане пытались наладить серийное производство. Там есть сварка, есть покраска, но, похоже, есть проблемы с комплектацией, — дополняет Игорь Моржаретто.

Тут же наш собеседник добавляет: не могут пока у Aurus был дилеры.

— Дилеры — это четкое понятие с твердым и четким функционалом: наличие автомобилей, комплектации, сервиса, обслуживания. А когда у тебя ничего нет — ни моделей, ни комплектации, одна машина построенная кем-то когда-то, бог знает, которая еще не едет, которую еще нигде не обслуживают, гарантий никаких — ну какой это дилер? — отметил автоэксперт.

Несмотря на проблемы, говорят наши собеседники, у Aurus точно есть будущее. Вариантов нет: на них нужно пересаживать госслужащих. Да и министр Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что в 2025-м на рынке уже должны появиться Aurus для бедных S-класса и Е-класса — подешевле. Такое заявление министр сделал буквально в начале 2024 года.

Кто всем рулит?

ООО «Аурус» зарегистрировано в Татарстане, в особой экономической зоне Алабуга. По данным сервиса «Контур.Фокус», владельцами, так сказать, перспективного машиностроительного предприятия значатся:

Министерство промышленности, науки и технологий РФ (63,5%);

«Фонд Обороны, Безопасности и Развития Тавазун» (ОАЭ, 36%);

ПАО «Соллерс» (0,5%).

С финансами у «Ауруса», говоря откровенно, дела обстоят крайне сложно. За 2022 год отчета нет вообще, а в 2021-м компания принесла владельцам выручку чуть больше 370 миллионов рублей. Если считать грубо, это примерно 10 проданных автомобилей бренда. Но никакой прибыли владельцы ООО не получили. «Аурус» сработал в чистый убыток почти 1 миллиард рублей.

Торговлей президентских машин из Татарстана занимается дочка «Аурус» — «Аурус Моторс». Владельцы те же, но тут хотя бы с финансами ситуация не такая катастрофичная. Опять же, речь про 2021 год, свежих отчетов у компании нет. Так, «Аурус Моторс» принес владельцам выручку 223 миллиона рублей, чистая прибыль при этом — 11 миллионов рублей.

Руфина Калимуллина, Карина Миллер

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”