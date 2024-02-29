 

Медики развеяли миф об облысении

29.02.2024, 13:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач на последнем выпуске передачи на платформе “Смотрим” развеял распространенный миф об облысении. Вопрос о том, может ли ходить без шапки зимой привести к облысению, был обсужден в программе, и гостья высказала предположение, что это может вызвать выпадение волос. Однако врач опроверг это утверждение.

“На самом деле, нет. Исследования не подтверждают этот факт, поскольку волосяные фолликулы обогреваются кровотоком, который обеспечивает тепло. Поэтому такого риска не существует”, – пояснил специалист.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева упомянула продукт, который может способствовать облысению у мужчин. Она отметила, что частое употребление сладких газированных напитков может вызвать потерю волос.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.02 / В Ирландии отлучили от церкви епископа, который прочитал проповедь трезвым

29.02 / Мнение: Шоплифтинг, или почему Запад теряет технологическое лидерство

29.02 / Скандалы: Смольный счел бесплатный проезд для пенсионеров роскошью для бюджета

29.02 / “АвтоВАЗ” объяснил, что Lada Vesta Sportline стоит дорого, потому что похожа на иномарку

29.02 / Воронков заступился за Проворова и устроил драку с канадцем в матче НХЛ

29.02 / В Екатеринодаре спасли слона, провалившегося в адронный коллайдер

29.02 / Премьер-министр Бельгии пожаловался, что ему начали звонить телефонные мошенники через 10 минут после того, как он оставил свой номер Зеленскому

29.02 / Мнение: О чёрном дне Сил специальных операций… Необучаемые?

29.02 / Мнение: О здоровье Байдена… Не досидит?

29.02 / Мнение: О ЧП с Дудём… Теперь не «вдудь»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика