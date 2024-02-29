Медики развеяли миф об облысении

Врач на последнем выпуске передачи на платформе “Смотрим” развеял распространенный миф об облысении. Вопрос о том, может ли ходить без шапки зимой привести к облысению, был обсужден в программе, и гостья высказала предположение, что это может вызвать выпадение волос. Однако врач опроверг это утверждение.

“На самом деле, нет. Исследования не подтверждают этот факт, поскольку волосяные фолликулы обогреваются кровотоком, который обеспечивает тепло. Поэтому такого риска не существует”, – пояснил специалист.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева упомянула продукт, который может способствовать облысению у мужчин. Она отметила, что частое употребление сладких газированных напитков может вызвать потерю волос.