В Ирландии отлучили от церкви епископа, который прочитал проповедь трезвым

Примас Ирландии, архиепископ Дублина Коннел О’Дерби отлучил от церкви 44-летнего епископа Шона Каллахана, который прочёл проповедь в своей церкви в Гиннесе, будучи абсолютно трезвым.

Иерарха обвинили в нарушении национальных традиций Ирландии и призвали к покаянию. Донос на епископа написали неравнодушные прихожане, которые присутствовали на скандальной проповеди.

По их словам, преосвященный Каллахан ни разу не икнул, не обозвал сатану нецензурным словом и после проповеди не стал опохмеляться. Такое странное поведение иерарха насторожило паству: его заподозрили в трезвости. К сожалению, мрачные опасения подтвердились, когда в церковь прибыли представители инквизиции и провели замер алкоголя в крови клирика. Поскольку прибор показал полное отсутствие этилового спирта, информация об инциденте немедленно была донесена до сведения синода Ирландии и её примаса, который принял решение об экскоммуникации епископа.

– Если честно, то ко мне приехали родственники и выпили всё пиво из холодильника, – комментирует ситуацию Шон Каллахан. – Господь учил нас делиться с ближним, и я не смог отказать двоюродному брату, его жене и детям, когда они потребовали выпить. К сожалению, я слишком поздно заметил, что они выпили всё и ничего не оставили мне. Магазины в воскресенье были закрыты, поэтому я пошёл в церковь как был, трезвый. Я старался пошатываться и говорить невнятно, но обмануть бдительность прихожан не сумел. Я полностью признаю свою вину и готов понести суровую епитимью.

Как сообщили представители примаса, теперь Шону Каллахану предстоит долгий курс реабилитации на пивоваренном заводе Guinnes. Он сможет вернуться к исполнению своих обязанностей после полного искупления.

Напомним, ранее в Ирландии трагически погиб первый непьющий министр правительства.

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