 

Мнение: О чёрном дне Сил специальных операций… Необучаемые?

29.02.2024, 8:02, Разное
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Стало достоверно известно, кто же именно из военных погиб 28 февраля там. Пришли подтверждения как с украинской, так и с российской стороны…

27 февраля в России отмечался День Сил специальных операций, учреждённый девять лет назад. А наутро — настал «чёрный день». О нём с плачем и матом пишут некоторые паблики и военкоры. И ведь повторилось то же, что уже было. Опять «отцы-командиры подставили».

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов послал своих бойцов ССО — да, у Киева они тоже есть — передать алаверды российским визави. Типа «с праздником» поздравить. Но что-то пошло не так.

Первые сообщения появились ближе к вечеру.

А в каналах российских военкоров начали распространяться страшные подробности. Группа украинских спецназовцев из 73-го морского центра ССО попыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Но её заметили и накрыли точным огнём. Военнослужащие погибли.

Украинская сторона долгое время отмалчивалась но потом всё же подтвердила.

И ведь была уже прошлым летом анонсированная тем же Кириллом Будановым попытка украинских спецназовцев «зайти в Крым». На кадрах с камеры видеонаблюдения было видно, что «элитных бойцов» прогнал восвояси какой-то невовремя проснувшийся мужик с «Сайгой». Но не всех. Один из будановских подчинённых попал в российский плен.

Тогда вроде бы обошлось без жертв с украинской стороны. В этот раз, как пишут, погибли не менее 20 украинских военнослужащих.

Да, à la guerre comme à la guerre. Но может быть, чтобы далее не гибли «20-летние парни» пора уже эту guerre прекращать за столом переговоров?

Сколько ещё нужно, чтобы эту простую мысль осознать?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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