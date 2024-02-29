Мнение: О здоровье Байдена… Не досидит?

Кажется, знаменитый врач Сергей Боткин, лейб-медик Императорского двора, осмотрев всесторонне цесаревича Николая Александровича, вынес будущему последнему императору неутешительный диагноз. Сидеть на троне сможет, стоять во главе России — никогда.

Этот ёмкий #диагноз сейчас вспоминается в связи с планами Джо Байдена переизбраться на пост президента #США. Тем более, что новости о его #здоровье приходит неутешительные и даже тревожные.

Президент США Джо #Байден после прохождения ежегодного медицинского обследования сообщил, что в результатах его осмотра нет ничего нового. Об этом 28 февраля сообщило агентство Reuters. Глава государства даже натужно пошутил: мол, и врачи считают, что он выглядит «слишком молодо».

Но есть нюанс.

Вопреки настойчивым пожеланиям конгрессменов, самый возрастной президент Америки не проходил тест когнитивных способностей, а всё «обследование» уложилось в 15 минут. Даже диспансеризация в московской государственной поликлинике занимает больше времени.

Комментируя это, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге подчеркнула, что «президенту США не нужна оценка умственных способностей». «Это не моя оценка, это оценка врача президента и невролога президента», — сказала она на брифинге. И добавила, что Джо #Байден и так «проходит оценку когнитивных способностей ежедневно», а 15 минут у доктора не выявили бы никаких отклонений.

Правильнее было бы сказать, что 81-летний президент заваливает «оценку когнитивных способностей почти ежедневно». Он путается в именах, датах, цифрах, людях и порой здоровается с призраками. Как хорошо, что от лидера самой могущественной державы мира на деле так мало зависит! Иначе пришлось бы тревожиться не за дедушку Джо, а за судьбы человечества…

Что ж, в сухом остатке Джо Байден сидеть в Овальном кабинете ещё 4 года сможет, наверное. Но стоять во главе сверхдержавы неспособен уже сейчас.

Может, лучше дедушку помоложе?

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