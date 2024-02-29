Мнение: О ЧП с Дудём… Теперь не «вдудь»?

Говорят, карма настигла…

Хотя не нужно быть брахманом, чтобы такое предугадать. Особенно в России, где «климат не тот» и «место проклято».

Вот, проклятие и настигло молодого и творчески одарённого паренька, не перешагнувшего ещё рубеж 40-летия.

А вы думали будет как-то иначе?

Нет уж, дудки!

Госдума России в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете для иностранных агентов размещать рекламу физических и юридических лиц. Скорее всего, верхнюю палату парламента он пройдёт без проблем и будет подписан президентом. После чего — начнётся.

По оценкам экспертов медиарынка, влогер-иноагент Юрий Дудь лишится минимум 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона запрете рекламы у иноагентов.

Среди российских заказчиков рекламы у Дудя на YouTube в 2023 были: сервис поиска специалистов «Профи.ру», цветочная фирма «FlowWOW», онлайн-университет SkyPro и курсы «Синхронизация», маркетплейс с доставкой из-за рубежа USmall, по данным Shot. Головная компания Aviasales находится в Гонконге, но у нее есть юрлица в РФ. Вероятно, соскочат все.

Ну, с голоду Юрий Дудь не умрёт, наверное. Но ужаться придётся.

И это, в общем-то, беда всех российских «молодых и успешных». Они слишком быстро теряют берега. И забывают, что кормящая пуповина произрастает, в сущности, из той грязи, от которой они воротят нос за рубеж. Вот и Дудь не стал исключением, хотя мальчик из хорошей семьи.

Но он реально забыл, где родился?

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