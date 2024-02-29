Spectator – Киев начинает проигрывать в войне против России

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Из-за нехватки боеприпасов, оружия и людей Киев всё больше уступает РФ на поле боя, пишет британский депутат Боб Сили в своей статье для The Spectator. При этом, по его словам, если Запад не окажет Украине всю обещанную помощь, то ситуация сложится, как в Афганистане, когда Запад оказался не готов к долгосрочным обязательствам.



AP

«Опасная правда вырисовывается на Украине. Киев постепенно начинает проигрывать войну против России, потому что у него не хватает боеприпасов, во многом потому, что обещания, данные ЕС и США, не выполняются. Одновременно РФ перешла на военную экономику: 40% государственных расходов сейчас приходится на военную сферу. В результате Украина начала терять территории», — пишет британский депутат Боб Сили в своей статье для The Spectator.

Он рассказывает, что недавно побывал на востоке Украины, и там жители обсуждают, какой их город падёт следующим. По его словам, украинские солдаты недовольны тем, что их соратники умирают из-за нехватки боеприпасов — и особенно артиллерийских снарядов. «Если так будет продолжаться, Украину ждёт катастрофа, а Европу ждёт большая опасность», — пишет депутат.

Украина не получает снарядов, которые обещали ей западные союзники. Кроме того, мировые запасы боеприпасов для украинских 152-мм артиллерийских орудий советской эпохи иссякают. Автор статьи отмечает, что если не будет новых поставок, то у Украины снаряды закончатся через три месяца.

Плюс к тому, хотя Украина получит истребители F-16, но лишь малое количество украинских пилотов проходят обучение по их управлению, что ограничит возможности по их использованию. Запасы ракет ПВО Украины также истощаются, тогда как РФ успешно использует беспилотники.

Кроме того, автор статьи отмечает, что сейчас идёт война на истощение. И хотя Украина старается противостоять РФ с помощью технологий, производя и используя беспилотники, ей всё равно нужны люди, чтобы удерживать свои позиции.

Парламентарий напоминает о подписанном в 1994 году соглашении, гарантирующем территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. «Если мы не выполним это обещание, что помешает Путину думать, что мы не выполним обещание защищать прифронтовые государства НАТО?» В таком случае повторится прецедент, созданный в Афганистане — западный альянс не готов к долгосрочным обязательствам.

«Во время холодной войны мы вели долгую игру по сдерживанию России. Нам нужно сделать это снова», — призывает Боб Сили на страницах The Spectator.