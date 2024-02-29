Le Figaro – ужесточив риторику в отношении Москвы, Макрон оказался в одиночестве — но у Парижа есть план

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Заявления Эммануэля Макрона, допустившего отправку на Украину западных войск, не снискали поддержки у его партнёров: большинство западных стран тут же заявили, что не готовы к таким шагам, пишет Le Figaro. Вместе с тем, как разъяснили изданию французские чиновники, переход к жёсткому курсу на российском направлении — это вполне просчитанный шаг Парижа, который рассчитывает при помощи него привлечь европейцев к созданию новой архитектуры безопасности на основе «стратегической самостоятельности».



AP

Эммануэль Макрон долго слыл «слабым звеном Европы» в плане поддержки Украины: после начала украинского конфликта он постоянно звонил Владимиру Путину, пытаясь его «образумить» и призывал европейцев не «унижать» Россию, пишет Le Figaro. Однако два года спустя он, «как минимум, на словах», превратился в одного из самых стойких защитников украинцев — вплоть до того, что не исключил отправку на украинскую территорию европейских солдат. Лидер, который ещё совсем не давно хотел сообща с Москвой создавать новую архитектуру безопасности Старого Света, теперь призывает всех европейских лидеров противостоять россиянам — и заговорил о том, что «поражение России» станет залогом «безопасности и стабильности» Европы, поясняет французское издание.

На российский курс Макрона явно повлияли неудачи украинской армии, всё более частые «враждебные действия» со стороны Москвы, а также ситуация в США, где конгрессу никак не удаётся принять очередной помощи Киеву, а к тому же вырисовывается перспектива возвращения в президентское кресло Дональда Трампа, перечисляет обозреватель Le Figaro. Как разъяснили в беседе с журналистом чиновники французского правительства, все эти факторы разбудили «стратегическое супер-эго» Парижа — а заявления президента в первую очередь предназначены для того, чтобы «дать сигнал Владимиру Путину», и восстановить систему сдерживания Москвы, которая, с точки зрения французов, в качестве аргумента «понимает только соотношение сил».

Между тем, слова президента вызвали весьма «раздражённую» реакцию по всей Европе. По данным источников Le Figaro, вопрос отправки войск предварительно обсуждался с Владимиром Зеленским, Джо Байденом и Олафом Шольцем — и Макрон сам признал, что «консенсуса» насчёт размещения солдат официальным и организованным порядком стороны не достигли. И уже во вторник партнёры Парижа «подтвердили, что Макрон оказался в изоляции»: об отсутствии любых планов отправлять войска на украинскую территорию подчёркнуто заявили и Шольц, и руководство НАТО, и Польша, и Швеция — а следом ту же позицию выразили Великобритания, Италия, Испания и, наконец, Соединённые Штаты.

«Европа — машина большая и тяжёлая. Требования сменить курс всегда оборачиваются реальными политическими издержками», — прокомментировал ситуацию источник Le Figaro в органах власти ЕС. Другие собеседники издания подчеркнули, что прежде, чем дойти до отправки войск, европейцы могут нарушить множество других табу, дабы попытаться помочь Киеву, не рискуя расширением конфликта: так, Брюссель мог бы разрешить украинцам наносить удары вглубь России, Берлин — поставить им ракеты Taurus, а Париж — передать им истребители Mirage, которые давно просит Зеленский.

Но слова Макрона стали напоминанием и о другой спорной теме — «стратегической независимости», которой грезят все французские президенты, говорится в материале Le Figaro. Как констатировал французский дипломат и бывший посол Франции в США Жерар Аро, на деле эта идея не находит поддержки ни у одной европейской страны: в Европе по-прежнему считают, что обеспечивать оборону ЕС следует в рамках НАТО и в сотрудничестве с Вашингтоном, а потому Франция, опять-таки, оказывается в одиночестве. Та же Германия, говорят французские эксперты, по-прежнему не понимает предложения Франции и считает их не более чем проявлением характерных для французов «антиамериканских настроений».

И тем не менее, на фоне возможного «дефолта» американцев по своим оборонным обязательствам и перспективы ослабления НАТО в случае победы Трампа, излюбленная инициатива Парижа и его звучащие уже не первый год заявления о необходимости укреплять европейский суверенитет «приобретают новый смысл», полагает обозреватель Le Figaro. Побеседовавшие с журналистом французские дипломаты убеждены, что европейцам давно пора задуматься о том, чтобы «взять свою судьбу в свои руки» — и напоминают, что Франция вкладывает в свою систему сдерживания миллиарды евро, а потому «в случае, если с Россией всё будет плохо», её европейские союзники «ещё рады будут, что могут на нас рассчитывать». И как раз то, что Эммануэль Макрон от идеи создания общей архитектуры безопасности с Россией пришёл к её реальному строительству, но уже против Москвы, может сыграть Парижу на руку, сделав его идеи более популярными среди европейцев. «Сегодня над нами больше никто не смеётся — наши партнёры берут на вооружение идеи, из-за которых они десять лет назад заходились криком», — поясняет один из источников Le Figaro в дипломатических кругах.

Впрочем, чтобы дела поспевали за словами, придётся ещё серьёзно попотеть: объявленный Макроном ещё в июне 2022 года режим «военной экономики» во Франции так до сих пор и не принёс реальных плодов, признаёт журналист Le Figaro. Промышленники не желают вкладываться в наращивание мощностей, не имея дополнительных заказов и долгосрочных планов от властей, большинство европейских стран практически исчерпали свои запасы вооружений, а ещё ЕС к весне 2024 года поставил Украине лишь 30% от обещанного миллиона снарядов, пишет автор. Всё это — результат продолжавшегося тридцать лет во имя пресловутых «дивидендов от мира» разоружения, и его последствия будут ощущаться ещё долго: из-за того, что после окончания холодной войны многие страны Европы делегировали свою оборону НАТО и США, «закрыв глаза на российскую угрозу», возвращение былой мощи даётся им тяжело. Так, сама Франция нарастила производство снарядов с 1 тыс. до 3 тыс. месяц, — притом, что украинцы в ходе конфликта расходуют их по 5 тыс. в сутки, а РФ сейчас их производит ежемесячно как минимум по миллиону.

«Скачок», к которому призывает Эммануэль Макрон европейских партнёров, обойдётся им очень дорого — особенно если США всё же выйдут из НАТО, отмечается в материале Le Figaro. Французские дипломаты признают, что заместить НАТО к ноябрьским выборам в США у Евросоюза никак не получится, но поясняют, что цель — это хотя бы достичь достаточной обороноспособности, чтобы «у РФ не возникло желания к нам лезть». Однако «пробуждение» Европы может оказаться недостаточно быстрым, чтобы помочь Украине — и недостаточно серьёзным, чтобы в полной мере обеспечить себе безопасность, подытоживает автор.