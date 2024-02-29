Рупор кремлевской пропаганды: Переобувка Гарсии-Берналь

Блогер Гарсия-Берналь решила переобуться.

В последнее время меня часто спрашивают (реально кстати спрашивают), что изменилось и почему я «превратилась из Вички в Zичку». Почему моя позиция изменилась? Странный вопрос. Если что, с начала войны прошло 2 года и много что изменилось.

Украинское руководство пришло от риторики – «Мы хотим мира», к риторике «Мы хотим развалить Россию и заставить россиян платить и каяться». От украинской стороны мы узнали, что переговоры (о которых мы все так мечтали) в марте 2022 года сорвала Украина по совету Джонсона. Мы посмотрели на терракты в России которые устраивает украинское руководство. Мы посмотрели как Европейские чиновники положили хер на права россиян зарубежом, демонстрируя дремучую ксенофобию и тд.

То, что было возможно два года назад – требовать мира, кричать НЕТ ВОЙНЕ, сегодня уже выглядит как полная херня. Я честно мысленно искала варианты, как можно все это закончить и не поставить под угрозу мою страну, граждан России и себя лично. И не нашла. Их нет. Украина не хочет переговоров. Значит продолжаем воевать. Надоело уговаривать людей не умирать.

Вы скажете: «Переобулась»

А я отвечу: «Кто не переобувается, у того ноги воняют»

Правда в том, что в текущей войне усидеть на двух стульях не получится. Стулья разъезжаются и задница повисает над пропастью.

Так или иначе сторону придется выбрать. И этих сторон, как и во времена Великой Отечественной, две.

Кто-то это знал сразу. Кто-то понял после начала СВО. Кому-то понадобилось 2 года.

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