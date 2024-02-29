 

Рупор кремлевской пропаганды: Переобувка Гарсии-Берналь

29.02.2024, 2:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Блогер Гарсия-Берналь решила переобуться.

В последнее время меня часто спрашивают (реально кстати спрашивают), что изменилось и почему я «превратилась из Вички в Zичку». Почему моя позиция изменилась? Странный вопрос. Если что, с начала войны прошло 2 года и много что изменилось.

Украинское руководство пришло от риторики – «Мы хотим мира», к риторике «Мы хотим развалить Россию и заставить россиян платить и каяться». От украинской стороны мы узнали, что переговоры (о которых мы все так мечтали) в марте 2022 года сорвала Украина по совету Джонсона. Мы посмотрели на терракты в России которые устраивает украинское руководство. Мы посмотрели как Европейские чиновники положили хер на права россиян зарубежом, демонстрируя дремучую ксенофобию и тд.

То, что было возможно два года назад – требовать мира, кричать НЕТ ВОЙНЕ, сегодня уже выглядит как полная херня. Я честно мысленно искала варианты, как можно все это закончить и не поставить под угрозу мою страну, граждан России и себя лично. И не нашла. Их нет. Украина не хочет переговоров. Значит продолжаем воевать. Надоело уговаривать людей не умирать.

Вы скажете: «Переобулась»
А я отвечу: «Кто не переобувается, у того ноги воняют»

Правда в том, что в текущей войне усидеть на двух стульях не получится. Стулья разъезжаются и задница повисает над пропастью.

Так или иначе сторону придется выбрать. И этих сторон, как и во времена Великой Отечественной, две.
Кто-то это знал сразу. Кто-то понял после начала СВО. Кому-то понадобилось 2 года.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Вот в чем разница

29.02 / Мнение: След и волна

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Десант на Тендровской косе.28.02.2024

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Мощная и результативная операция

28.02 / Макияж ушей: эффектный бьюти-тренд стал захватывать социальные сети

28.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Приднестровье обратилось за помощью России

28.02 / Разъяснение врача о недостоверности утверждения о том, что травмированная родинка может превратиться в рак

28.02 / Мнение: Израиль как антипример для России, замороженные активы Запада и удивительный экономический рост

28.02 / Мнение: Израиль как антипример для России, замороженные активы Запада и удивительный экономический рост

28.02 / Мнение: О «русском военном корабле»… Почему Украина обречена пойти вслед за ним?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика