Макияж ушей: эффектный бьюти-тренд стал захватывать социальные сети

Когда мы говорим о мейкапе, то обычно представляем себе аккуратно подведенные глаза или соблазнительные губы. Однако современная бьюти-индустрия неустанно ищет новые горизонты для творчества и самовыражения. И вот перед нами новый тренд, который переворачивает наши представления о красоте и добавляет неожиданный акцент в образ современной модницы – макияж ушей.

Шаг за границы стереотипов

Свежий тренд хотя и кажется чем-то экстравагантным, на самом деле имеет глубокие корни. Различные культуры на протяжении веков украшали уши ювелирными изделиями и татуировками. А сегодняшняя интерпретация древнего искусства выражается через палитру макияжа.

Парижская Неделя высокой моды 2024 года стала своеобразным катализатором для эффектного бьюти-тренда, который набирает популярность в социальных сетях. Известные визажисты использовали лицо моделей как холст, а уши – как раму, превращая их в подлинное произведение искусства. Это не просто макияж, это дерзкий шаг за границы традиционной красоты.

Модный эксперимент

На Неделе высокой моды появились очаровательные инопланетянки, которые демонстрировали не только эффектные наряды культового бренда Скиапарелли, но и необычный макияж. Лица стройных красоток были покрыты серебряным пигментом, а уши украшены сверкающими кристаллами и макси-серьгами

Как объяснила визажист бренда, ставка была сделана на сюрреалистические элементы. И модные эксперименты не прошли бесследно: сотни зрительниц повторили эффектный макияж в домашних условиях и выложили фотографии в социальных сетях.

“Мы украшали уши моделей серебряной краской, декорировали сотнями крошечных кристаллов, и вся работа заняла более 3 часов. Мы сделали это, чтобы стереть грань между традиционным и сюрреалистическим макияжем”, – объяснила самый влиятельный визажист Великобритании Пэт Макграт.

Новый старый тренд

Надо признать, что модные бренды и ранее обращали внимание на необычный макияж. Так, в 2015 году Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint Laurent, натер мочки ушей своих моделей блестящей черной краской. А визажисты американского бренда года Proenza Schouler раскрасили уши в черно-белой гамме.

3 года назад модели на показе осенней коллекции Скиапарелли удивили публику сияющими вкладышами, покрывавшими уши, словно жидкое золото.

Нельзя не упомянуть и англичанку Марту Баттерворт, которая работает с ювелирными компаниями и много лет превращает в роскошные произведения искусства ушные раковины. Известный визажист сравнивает их с драгоценными аксессуарами, требующими достойной оправы.

Разные техники

Еще в 2020 году WGSN (ведущая компания по прогнозированию тенденций в мире) заявила, что макияж ушей – будущий тренд, о котором заговорит весь мир. Через год, когда на планете бушевала пандемия, а маска стала частью нашей жизни, в соцсетях появился хэштег #earmakeup, и фотографии с такой подписью стали вирусными.

Техники макияжа ушей варьируются от лаконичных акцентов до арт-объектов: одни лишь подсвечивают их хайлайтером, а другие создают полноценные картины, используя яркие тени, блестки и стразы.

Макияж ушей – возможность по-новому взглянуть на концепцию красоты и самовыражения. Это искусство, которое бросает вызов стереотипам и открывает двери в мир, где мейкап – способ показать свою индивидуальность и творческий потенциал.