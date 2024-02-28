 

Разъяснение врача о недостоверности утверждения о том, что травмированная родинка может превратиться в рак

28.02.2024, 21:41, Разное
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Онколог Суна Исакова утверждает, что миф о том, будто травмированная родинка перерождается в злокачественное образование, не имеет оснований. В беседе с «Известиями» Исакова подчеркнула, что механическое воздействие на родинку не приводит к ее раковому перерождению.

Она отмечает, что появление родинок на коже зависит от ультрафиолетового излучения, генетики и гормональных изменений. Меланома, рак кожи, возникает независимо от родинок. Тем не менее, злокачественное образование на коже может напоминать родинку, поэтому в случае подозрений следует обратиться к врачу.

Врач также приводит список симптомов меланомы, включая асимметричную форму, кровоточивость, быстрый рост, утолщение поверхности, неравномерный окрас и покраснение кожи вокруг образования.

Это разъяснение дополняет ранее высказанные мифы о злокачественных опухолях, пролив свет на важные аспекты медицинской информации.


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