Мнение: Израиль как антипример для России, замороженные активы Запада и удивительный экономический рост

1. Россия вынесла главный урок из большого эксперимента 1917-1992. Теперь почётное право быть подопытными свинками, показывая миру, как ни в коем случае не надо делать, мы предоставляем другим государствам. События в Грузии и на Украине показали, что цветные революции под руководством США – это путь в никуда. Гиперинфляция в социалистической Венесуэле показала, что было бы, если бы щедро платящая за очернение ЦБ партия печатного станка победила, завалив нашу экономику «дешёвыми деньгами» и обесценив собственные коммерческие кредиты в рублях.

Теперь очередной яркий антипример нам подаёт Израиль, затеявший масштабную карательную операцию в секторе Газа. Цитирую Кримсональтера (ссылка):



Заметки на полях “а что будет, если сделать всё, как хотят турбопатриоты?”

Вот тут Financial Times сообщает прекрасное (ссылка):

“По словам высокопоставленного чиновника министерства финансов, Израиль планирует в этом году привлечь около 60 миллиардов долларов госдолга, заморозить прием на работу в бюджетные структуры и повысить налоги, поскольку Израиль почти удвоит свои расходы на оборону для поддержки войны в секторе Газа. Более чем четырехмесячный конфликт Израиля с ХАМАС нанес серьезный урон экономике, которая в последнем квартале 2023 года сократилась почти на 20 процентов в годовом исчислении. [прим. Кримсон: сравните с российским, пусть и “бюджетно-импульсным”, но признанным даже МВФ, экономическим ростом]

Удар [по экономике] был нанесён, когда правительство мобилизовало рекордные 300’000 резервистов; десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома на севере и юге страны; и потребительские расходы упали. Около 150’000 палестинских рабочих также не смогли въехать в Израиль с оккупированного Западного берега.”

Заметим, что правительство Нетаньяху (которое держится на местных шизопатриотах) сделало всё, что требовали от Путина (и Правительства) сделать наши шизопатриоты (не путать с нормальными патриотами, у которых есть мозги):

А. Нетаньяху перевёл экономику Израиля на военные рельсы, там вот почти настоящая “мобилизационная экономика”.

Б. Нетаньяху провёл МАССИРОВАННУЮ мобилизацию.

В. Нетаньяху избавился от “трудовых мигрантов”, которые “представляют опасность” и “забирают рабочие места”.

И вот после реализации всех этих шизопатриотических пунктов, Израиль получает аннуализированные “минус 20%” к ВВП, резкое падение уровня жизни и идёт с протянутой рукой по мировым долговым рынкам. И это при том, что у Израиля (в отличие от России) нет НИКАКОЙ международной изоляции, а США, за счёт условной “коллективной мамы Блинкена” и “мамы Кагана” и прочих “мам” многочисленных “американских” (на самом деле, в душе — израильских) чиновников и бизнесменов, оказывает Израилю всемерную поддержку.

Белоусову и Набиуллиной (двум многолетним личным помощникам президента, которым он доверил ключевые рычаги управления экономикой) можно смело ставить памятник…

2. Минфин тоже хорошо поработал в условиях западных санкций. В частности, был создан противовес замороженным на Западе российским активам (ссылка):



Объем замороженных западных активов в России сравним с тем, что заблокировали у себя недружественные государства. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр финансов Антон Силуанов.

Таким образом, заверил он, любые действия западных стран в рамках санкционного давления получат симметричный ответ. Впрочем, добавил глава ведомства, действия России станут только реакцией.

«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше», — указал он.

Силуанов подчеркнул, что из-за действий с российскими активами надежность доллара и евро окончательно подорвана. В числе стран, которые сделали из ситуации свои выводы, министр назвал Китай, сокращающий свое участие в американских бумагах.

Кроме того, на Западе понимают, что своими посягательствами на российские деньги власти США и ЕС снижают доверие к доллару и евро, да и ко всей международной финансовой системе, пока ещё ориентированной на страны Запада (ссылка):

В случае конфискации Западом суверенных российских активов для мировой валютной системы возникнут значительные риски. Об этом предупредила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, передает РИА Новости.

Она пояснила, что могут последовать ответные меры, а также судебное разбирательство. Экономист также указала, что в случае решения о конфискации Запад должен иметь «достаточные юридические основы».

3. В МВФ удивлены успехами экономики России (ссылка):

Российская экономика продолжает расти даже в условиях санкций, и это удивительно, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, сейчас России обладает военной экономикой. «Присутствует большой объем военных расходов, что способствует росту производства», — отметила Козак. Она также указала на рост темпов потребления в России.

Ранее в феврале первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что российская экономика «находится на отчетливой траектории положительного роста». По ее словам, Москва справляется с вызовами лучше, чем ожидали в МВФ.

В январе МВФ значительно повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель увеличился на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от 1 октября 2023 года.

Я совершенно не удивлён, что МВФ снова удивлён. МВФ постоянно занижает прогнозы роста российской экономики. Вот и сейчас МВФ ставит нас где-то на уровень Германии, хотя по оценкам других экспертов размер нашей экономики в 2024 превысит размер японской.