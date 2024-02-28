Мнение: О «русском военном корабле»… Почему Украина обречена пойти вслед за ним?

Этот миф, ставший мемом знает каждый украинец. И гордится. Мифу на днях исполнилось ровно два года. Но некоторые до сих пор верят, что именно там — правда.

Утром 25 февраля не было, пожалуй, ни одного украинского СМИ, которое не крутило бы «аудиозапись» короткого диалога якобы с острова Змеиный под Одессой. И, наверное, не нашлось ни одного украинца, который бы её не послушал.

Согласно канонической версии, рано утром 24 февраля крейсер «Москва» подошёл к острову Змеиный, где находился гарнизон из 13 пограничников Измаильского погранотряда. Рассветную тишь разорвал голос из мегафона:

— Я — русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться, во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесён ракетно-бомбовый удар.

— Русский военный корабль, иди на х…!, — последовал ответ.

И весь гарнизон был «моментально уничтожен»…

Чёрт его знает, как можно было поверить в эту байку, наспех слепленную с анекдота об эсминце/авианосце и маяке. Но Украина — поверила. А Укрпочта уже 1 марта объявила общенациональный конкурс на новую марку, посвящённую этой истории. И через 10 дней назвала победителя — «тёмного» художника Бориса Гроха, чей эскиз набрал больше всех голосов. Что весьма пикантно, родившийся в Евпатории автор спокойно жил, творил и зарабатывал в Крыму после 2014 года, пока в 2021 году не переехал во Львов. Получил ли он в этот период российский паспорт, #история умалчивает.

Марка вышла в начале апреля. Мем получил второе дыхание и новую жизнь. Хотя история с ним начала становиться всё менее красивой после того, как #Россия вернула украинской стороне всех 86 обитателей Змеиного из тех 13-ти, что «героически погибли, но не сдались». На самом деле — подняли руки даже без боя. Ещё хуже ситуация с «исторической правдой» стала, когда промеж хероев развернулась острая конкуренция за то, кто же «произнёс» матерную фразу.

Сначала её автором назвали морпеха Романа Грибова. После его освобождения оказалось, что авторство приписали бойцу, чтобы освободить из плена её настоящего автора – пограничника. А медийная раскрутка морского пехотинца была «информационной операцией прикрытия», чтобы никому не навредить. «При других обстоятельствах его не отдали бы никогда. Либо замучили бы, либо сломали бы пытками и заставили озвучивать на камеру заготовки роспропаганды», — пояснил смысл этой мышиной возни советник тогдашнего украинского министра обороны Алексей Копытько. ХЗ, чем тема закончилась.

Но это было уже не важно. Мем зажил своей жизнью, и все согласились «забыть», что в основе его — бородатый анекдот и сомнительная сдача в плен роты героїв-захисників, даже не пытавшихся сопротивляться.

Некоторые, быть может, возразят, что это была «ложь во спасение». Хотя кого она спасла? И потом, ложь всегда остаётся ложью. А уж в свете того, что производство вранья было поставлено Украиной на конвейер задолго до 24.02.2022 и сейчас продолжается стахановскими темпами, закономерен вопрос…

Можно ли считать «правым» делом украинскую боротьбу, если в самой основе её — мифы, байки и потоки беспардонной лжи?

И не отправит ли эта тотальная ложь всю Украину вслед за «русским военным кораблём»?

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