Удаляет шрамы от угревой сыпи и борется с морщинами: гликолевая кислота – преимущества для кожи и возможные риски

Гликолевая кислота стала в последнее время крайне популярной. Большинство крупных косметических брендов – от суперлюксовых до завсегдатаев аптек – теперь имеют в своем ассортименте один, если не больше, продукт на основе данного вещества.

Большое внимание к данному продукту связано с его отшелушивающими свойствами. Он имеет низкую молекулярную массу, а это означает, что может действовать на более глубоком уровне. Таким образом, с одной стороны, средство помогает избавиться от омертвевших клеток кожи, из-за которых кожа может выглядеть тусклой, а пигментация — более выраженной. С другой стороны, у него есть дополнительное преимущество, заключающееся в повышении выработки коллагена.

Однако, как и во всем, что касается ухода за кожей, здесь есть некоторые подводные камни. Хотя данная кислота является эффективной, она может нанести вред, если ее использовать слишком часто или неправильно. Чтобы не допустить серьезных ошибок, изучите сегодняшнюю статью.

Общая информация

Кислота гликолевая представляет собой отшелушивающий агент, полученный из сахарного тростника. Она используется в средствах по уходу за кожей или в процедурах для борьбы со старением, а также для уменьшения пигментации.

Польза для кожи

Кислота гликолевая имеет множество преимуществ для кожи. Она растворяет “клей”, который удерживает между собой мертвые клетки в верхнем слое кожи. И именно поэтому данное средство может улучшить ее текстуру. Кожа становится более гладкой и мягкой.

Поскольку средство обновляет кожу, оно позволяет другим продуктам по уходу за ней проникать глубже. Как следствие, они работают более эффективно.

В целом кислота гликолевая используется при лечении:

акне; шрамов от прыщей; пигментации и повреждений от солнца; сухости кожи; несовершенств.

Особенности применения

Данный продукт чаще всего используется в очищающих средствах для лица, тониках, отшелушивающих кремах и пилингах. Используйте следующие советы, чтобы правильно его применять:

Начните с низкой концентрации и вводите продукт постепенно. Увеличивать частоту использования нужно по мере того, как кожа научится его переносить. Ежедневное умывание или сыворотка 2–3 раза в неделю в концентрации 5–10% – наиболее приемлемый вариант. Избегайте использования гликолевой кислоты одновременно с ретинолом. Их тандем может нарушить кожный барьер и вызвать раздражение. Это связано с тем, что ретинол ускоряет существенно процесс обновления клеток, а кислота способствует лучшему отшелушиванию. Применяйте средства с витамином С отдельно от гликолевой кислоты. Используйте витамин С утром и гликолевую кислоту вечером несколько раз в неделю. Еще лучше проконсультируйтесь с дерматологом, прежде чем комбинировать различные активные ингредиенты в своем уходе. Не используйте пептиды одновременно с гликолевой кислотой из-за риска изменения pH кожи. Не забывайте ежедневно использовать SPF. Эта кислота может сделать кожу чувствительной к УФ-лучам, поэтому обязательно наносите солнцезащитный крем, в том числе в пасмурные дни.

О типах кожи

Кислота гликолевая обычно считается безопасной для большинства типов кожи, но в правильных дозах. В случае повышенной чувствительности рекомендуется использовать ее в более низких концентрациях и реже.

Данный продукт особенно полезен при лечении кожи, склонной к акне. Его применение помогает очистить поры, предотвращая образование комедонов, которые могут способствовать появлению прыщей.

По мере старения кожи обмен клеток замедляется. Гликолевая кислота глубоко отшелушивает верхний слой дермы, что делает цвет лица более сияющим. Отшелушивание стимулирует выработку новых, более здоровых клеток, включая фибробласты, которые имеют решающее значение для синтеза коллагена.

Гликолевая против салициловой кислоты от прыщей

Данный продукт может быть полезен для кожи, склонной к акне, поскольку он помогает бережно отшелушивать клетки и очищать поры, уменьшая появление угрей, белых точек и прыщей. Но салициловая кислота по-прежнему имеет преимущество в борьбе с прыщами.

Хотя обе они имеют общие механизмы отшелушивания, салициловая кислота растворима в жире. Таким образом, она может глубоко проникать в поры, эффективно отшелушивая оболочку фолликула и удаляя излишки кожного сала и остатки клеток. Кроме того, салициловая кислота характеризуется антибактериальным действием, в частности подавляет рост бактерий, провоцирующих прыщи. Ее противовоспалительный эффект играет важную роль в уменьшении покраснений и воспалений, связанных с высыпаниями.

Возможные риски

Чрезмерное использование гликолевой кислоты может сделать кожу сухой и более чувствительной к солнцу. Это может вызвать преждевременное старение, истончение дермы и увеличить вероятность пигментации.

Людям с экземой или псориазом не следует использовать описываемый в статье продукт, поскольку он может усилить раздражение.

Может ли гликолевая кислота очищать

Очищение — распространенный побочный эффект использования гликолевой кислоты и других отшелушивающих средств. Она способна потенциально вызывать подобного рода результат, поскольку способствует обновлению клеток.

Очищение обычно длится от четырех до шести недель, после чего кожа должна выглядеть более чистой и ровной. Однако, если превысить концентрацию средства кожа станет чрезмерно сухой, раздраженной. В этом случае немедленно прекратите использование продукта и обратитесь к дерматологу.