Мнение: Подбитый Абрамс, сбережение народа и непальский корпус в России

1. Гитлер понимал, что дела на поле боя идут неважно, уже в 1943, если не раньше. Однако он продолжал надеяться, что сумрачный тевтонский гений изобретёт какое-нибудь новое и необычайно мощное оружие, которое переломит ход войны. В прокси-конфликте с США надежды у наших противников аналогичные. Очередным чудо-оружием, «вундерваффе», как выразился бы австриец, должен был стать американский танк Абрамс.

Не вышло и на этот раз. Стоило Абрамсам выползти на передовую, как они тут же начали гореть. Теперь западные эксперты ожидаемо пишут, что танки не так уж и важны (ссылка):



В США назвали танки Abrams переоцененными после уничтожения в зоне СВО первой машины, предоставленной Украине. Об их уязвимости заявили авторы американского издания The National Interest (NI).

«M1 Abrams, вероятно, был значительно переоценен — во многом так же, как британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2».

По мнению авторов, танки ни американского, ни британского, ни немецкого производства не станут непобедимым чудо-оружием. Машины уязвимы перед противотанковыми ракетами и дронами-камикадзе.

Российские военнослужащие вычислили американский танк под Авдеевкой в понедельник, 26 февраля. Сначала по нему ударили дроном, а затем выстрелом из гранатомета технику уничтожил боец с позывным Рассвет из 15-й мотострелковой Александрийской бригады.

Было опубликовано видео горящей машины. В ролике, снятом оператором беспилотного летательного аппарата (БПЛА), танк в огне стоит посреди поля.

Пишут, что американские ресурсы, типа запрещённого у нас Инстаграма и разрешённого пока что Гугла, фотографии подбитого танка банят, либо показывают очень неохотно, так что запроса «подбитый Абрамс» недостаточно, чтобы получить нужную картинку, надо писать уточнения.

Текущая фаза конфликта нанесла ряд серьёзнейших ударов по репутации западного военпрома. Оказалось, что воевать против серьёзного противника гораздо сложнее, чем разрушать небольшие страны в условиях тотального численного и технологического превосходства.

2. Характерная реплика Владимира Путина на недевней встрече с военными, во многом проясняющая нынешнюю стратегию России – см. видео по ссылке (ссылка):



…Нам реляции не нужны, нам нужно ребят беречь, но делать, делать, делать.

3. Американские СМИ утверждают, что за Россию воюет уже целая дивизия непальских гуркхов (ссылка):

CNN сообщает, что Россия завербовала около 15’000 непальцев для участия в боевых действиях на Украине.

Дело хорошее, нашей стране давно не хватало собственных подразделений гуркхов. От клича Jai Mahakali, Ayo Gorkhali должны трепетать враги России.

Действительно, известно, что гуркхи, которые когда-то воевали за Британскую империю, ныне участвуют в качестве добровольцев на стороне России. Ранее мы это уже обсуждали (ссылка).

Американские журналисты наверняка ошиблись с цифрами — они вообще часто ошибаются — но это не так важно. Сама идея привлекать на нашу сторону иностранных добровольцев выглядит разумной.