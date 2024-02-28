Способствует регенерации клеток и повышению тонуса: что такое пептид меди и каковы его преимущества для кожи

Если вы интересуетесь разработками в мире красоты, то вы наверняка знаете, что металлы в уходе за кожей не являются чем-то новым. Например, сыворотки и маски, содержащие 24-каратное золото. Такие косметические продукты обычно содержат антиоксиданты, противомикробные и противовоспалительные вещества, которые подходят для лечения различных проблем с кожей. В настоящее время помимо золота медный пептид также является одним из вариантов ингредиентов для ухода за кожей, который имеет антивозрастное действие.

Что такое пептид меди и какова его польза для кожи, расскажем в сегодняшней статье.

Пептид меди – что это такое?

Пептиды меди, также известные как трипептиды меди, представляют собой форму пептида, который связан с медными ферментами. Пептиды сами по себе представляют собой короткие цепочки аминокислот, строительных блоков белка.

Пептиды естественным образом существуют в нашем организме, но их количество уменьшается с возрастом. При уходе за кожей они наносятся местно через сыворотки или кремы и дают сигнал нашим клеткам кожи производить больше коллагена, а также других сложных молекул, которые помогают поддерживать структуру дермы.

Пептиды меди, которые в настоящее время доступны в средствах по уходу за кожей, могут быть получены синтетически или из растительных и/или животных источников.

Преимущества для кожи

Будучи мощным антиоксидантом, пептид меди может способствовать регенерации кожи и улучшению ее тонуса. По сути, данное вещество может повернуть время вспять для нее, сделав ее более упругой и гладкой.

Это может быть связано с тем, что медь известна как важный компонент, участвующий в образовании ферментов. При местном применении пептиды меди действуют как антиоксиданты, увеличивая выработку коллагена и эластина и смягчая появление тонких линий и морщин.

Пептиды меди также обладают противовоспалительными функциями, которые могут ускорить заживление ран. Это означает, что их можно использовать для лечения ран, шрамов от прыщей, гиперпигментации и покраснений из-за воспаления. Если у вас склонная к прыщам кожа, пептиды меди могут помочь свести к минимуму высыпания, нормализуя концентрацию бактерий на дерме.

Как использовать средство

Хорошей новостью является то, что пептиды меди можно легко сочетать с другими ингредиентами для ухода за кожей. Однако, если у вас чувствительная кожа, велика вероятность появления раздражения. Поэтому лучше не сочетать данный продукт со средствами, в составе которых есть витамин С, ретинол и различного рода кислоты.

Между тем пептид меди не является увлажняющим ингредиентом, поэтому лучше его сочетать с другими продуктами для ухода за кожей, такими как гиалуроновая кислота и глицерин. Эти два ингредиента действуют как увлажнители, которые могут связывать влагу в дерме, сохраняя при этом защитный кожный барьер.

Пептиды меди также отлично сочетаются с ниацинамидом. Работая вместе, они позволяют противостоять первым возрастным изменения. Кроме того, в сочетании эти два ингредиента могут минимизировать покраснение, осветлить кожу и улучшить общий ее тон.

Данный продукт безопасно использовать, по словам специалистов, два раза в день, утром и вечером.

Побочные эффекты

В некоторых случаях, особенно у людей с аллергией на металлы, пептиды меди могут спровоцировать аллергические реакции, такие как покраснение, зуд и жжение кожи. Поэтому перед использованием средств по уходу с этим ингредиентом рекомендуется сначала провести патч-тест, а именно нанести продукт на заднюю часть уха и подождать 24 часа. Если нет аллергической реакции, то его можно смело использовать.

При возникновении аллергической реакции лучше отказаться от средств, в составе которых присутствуют пептиды меди, и дополнительно проконсультироваться с дерматологом.