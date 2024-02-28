TV5 Monde – далеко до темпов Москвы — Запад не выполняет и половины обязательств по поставкам оружия Киеву

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Украинцы винят в военных поражениях Запад — и имеют на то полное право, считает TV5 Monde. Как следует из репортажа телеканала, западные союзники едва ли выполняют 50% своих обязательств по поддержке Украины, при этом нарушая все установленные сроки. Для того чтобы «выдержать темп, навязываемый Москвой», Киеву нужно около трёх миллионов снарядов в год — на сегодняшний день с трудом поставлено лишь 300 тысяч.

Это одна из жемчужин немецкой военной промышленности. Бронированная машина, способная выпускать 10 снарядов в минуту, поражать цели на расстоянии 40 км и двигаться со скоростью 60 км/ч, несмотря на вес в 57 тонн. Роман и его артиллеристы очень гордятся этой техникой. На Бахмутском направлении САУ PzH 2000 доказала свою эффективность, но запасы боеприпасов к ней иссякают с каждым днём.

РОМАН, артиллерист ВСУ: Когда-то наш склад был полон боеприпасов, их там были сотни. Сегодня осталось всего около 20 процентов, а поставки теперь осуществляются гораздо реже, чем раньше.

Пала бы Авдеевка, если бы украинская артиллерия не была вынуждена ограничить огонь и нормировать количество снарядов? Роман задаётся вопросом.

РОМАН: Я не знаю, что будет, если нам перестанут поставлять боеприпасы. Честно, просто не знаю… Я даже не хочу думать, что такое может случиться.

Поставив Украине огромное количество оружия в первые несколько месяцев войны, западные союзники теперь не решаются одобрить новую военную помощь. И даже если они берут на себя обязательства, поставки осуществляются далеко не так легко.

РУСТЕМ УМЕРОВ, министр обороны Украины: Половина этих обязательств не выполняются вовремя. И из-за этих задержек мы будем терять людей, мы будем терять территории. Это война, в которой союзные войска должны снабжать нас вовремя.

Зеленский неоднократно связывал провал прошлогоднего контрнаступления с этими задержками поставок. Танки Abrams — лишь один из примеров техники, поставки которой задерживаются или были задержаны. Год назад Вашингтон пообещал отправить Киеву 31 танк — эквивалент батальона, — а затем на несколько месяцев оставил под вопросом график поставок.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Первые американские танки Abrams наконец прибыли на Украину.

В сентябре 2023 года Киев подтвердил поставку, но прошло ещё пять месяцев, прежде чем украинская армия показала кадры американского танка в действии под Авдеевкой в прошлую пятницу.

АННАЛЕНА БЕРБОК, министр иностранных дел Германии: Конечно, всего, что мы поставляем, недостаточно. Нам нужно гораздо больше боеприпасов, гораздо больше средств ПВО и гораздо больше артиллерии. К сожалению, многие из этих вещей уже не найти в наших запасах, поэтому мы должны производить их прямо сейчас.

27 стран Европейского союза обещали предоставить Украине один миллион снарядов до марта 2024 года, но по факту поступило только 300 тысяч единиц. Проблема заключается в том, что Киеву потребуется около трёх миллионов снарядов в год, чтобы выдержать темп, навязываемый Москвой.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2024 года.