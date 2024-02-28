Ошибки при вводе пин-кода в банковских приложениях станут платными

Российская ассоциация цифрового банкинга предложила своим членам

начать штрафовать своих пользователей на 350 рублей за каждую неудачную попытку

ввода пин-кода в банковском приложении. Вырученные средства пойдут на укрепление

кибербезопасности в банковской сфере.

Деньги будут списываться с привязанной к мобильному банку карты автоматически, объясняет глава ассоциации Антонина Дмитриева. К тому же,

для списаний за ошибки при вводе кода будет установлен лимит в размере 7000

рублей в сутки. В ближайшее время услуга появится во всех основных банковских

приложениях, а с 1 апреля она станет обязательной для всех финансовых

организаций, имеющих лицензию Центробанка. Деньги от штрафов пойдут на

расширение штата службы безопасности банков, а также на почтовые открытки с советами

по кибербезопасности.

«В среднем каждый россиянин 7,5 раз в день ошибается при вводе пин-кода,

– говорит глава ассоциации. – Этими деньгами, которые банки получат в

результате нашей реформы, будет обеспечена работа большого количества

специалистов, которые смогут защищать граждан от действий кибермошенников – например, переводить их деньги на защищённые счета. Скоро наш интернет и

его финансовый сегмент станут намного безопаснее, а пользователи мобильных приложений

станут внимательнее и аккуратнее».

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