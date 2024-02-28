 

Ошибки при вводе пин-кода в банковских приложениях станут платными

28.02.2024, 19:33, Разное
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Российская ассоциация цифрового банкинга предложила своим членам
начать штрафовать своих пользователей на 350 рублей за каждую неудачную попытку
ввода пин-кода в банковском приложении. Вырученные средства пойдут на укрепление
кибербезопасности в банковской сфере.

Деньги будут списываться с привязанной к мобильному банку карты автоматически, объясняет глава ассоциации Антонина Дмитриева. К тому же,
для списаний за ошибки при вводе кода будет установлен лимит в размере 7000
рублей в сутки. В ближайшее время услуга появится во всех основных банковских
приложениях, а с 1 апреля она станет обязательной для всех финансовых
организаций, имеющих лицензию Центробанка. Деньги от штрафов пойдут на
расширение штата службы безопасности банков, а также на почтовые открытки с советами
по кибербезопасности.

«В среднем каждый россиянин 7,5 раз в день ошибается при вводе пин-кода,
– говорит глава ассоциации. – Этими деньгами, которые банки получат в
результате нашей реформы, будет обеспечена работа большого количества
специалистов, которые смогут защищать граждан от действий кибермошенников – например, переводить их деньги на защищённые счета. Скоро наш интернет и
его финансовый сегмент станут намного безопаснее, а пользователи мобильных приложений
станут внимательнее и аккуратнее».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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