Ошибки при вводе пин-кода в банковских приложениях станут платными
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Российская ассоциация цифрового банкинга предложила своим членам
начать штрафовать своих пользователей на 350 рублей за каждую неудачную попытку
ввода пин-кода в банковском приложении. Вырученные средства пойдут на укрепление
кибербезопасности в банковской сфере.
Деньги будут списываться с привязанной к мобильному банку карты автоматически, объясняет глава ассоциации Антонина Дмитриева. К тому же,
для списаний за ошибки при вводе кода будет установлен лимит в размере 7000
рублей в сутки. В ближайшее время услуга появится во всех основных банковских
приложениях, а с 1 апреля она станет обязательной для всех финансовых
организаций, имеющих лицензию Центробанка. Деньги от штрафов пойдут на
расширение штата службы безопасности банков, а также на почтовые открытки с советами
по кибербезопасности.
«В среднем каждый россиянин 7,5 раз в день ошибается при вводе пин-кода,
– говорит глава ассоциации. – Этими деньгами, которые банки получат в
результате нашей реформы, будет обеспечена работа большого количества
специалистов, которые смогут защищать граждан от действий кибермошенников – например, переводить их деньги на защищённые счета. Скоро наш интернет и
его финансовый сегмент станут намного безопаснее, а пользователи мобильных приложений
станут внимательнее и аккуратнее».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет