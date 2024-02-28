Мнение: Выборы или референдум?

“Социальная реклама” насчет участия в выборах становится все более, мягко говоря, абсурдистской. Как вот этот типа “вирусный ролик”. Но, с другой стороны – а как еще? Кремлевским пропагандистам впору посочувствовать. Я вот, к примеру, не вижу, какая в принципе может быть мотивация у населения прийти на участки для голосования 17 марта.

Интриги в “выборах” никакой нет. Массовка из Харитонова, Даванкова и Слуцкого – это специально отобранные и максимально унылые клоуны из всех, какие когда-либо были, про которых никому и в голову не может прийти, что они кого-то представляют и могут иметь самостоятельное значение. Зачем голосовать?

Очевидно, что из всего выбрана последняя оставшаяся мотивация – референдумная. Ролик, кстати, при всем его как бы легкомыслии – именно на эту тему. Мол, “выразить поддержку президенту” – дело настолько важное, что даже любовница готова отказаться от постельных утех (мужик, кстати, не готов). То есть надо подать дело так, что это не выборы, а этакий референдум о доверии действующей власти. “Верный народ присягает на верность своему обожаемому монарху” по специальному ритуалу, в котором еще три дурака должны поучаствовать в качестве типа оруженосцев.

Много говорят о том, что, мол, реальная явка – это неважно, “все равно нарисуют какую надо”. Это, конечно, неверно – реальная явка очень важна. Власти, понятно, в нынешней ситуации могут рисовать вообще все что угодно – в стране не осталось никаких даже теоретически что-то контролирующих независимых инстанций. Но! Сама-то власть будет знать, сколько и как она нарисует. И вот это – очень существенный фактор. Не забываем, что ведь на самом деле “вещество власти” очень эфемерно. Почему в “вертикали” нижестоящие подчиняются вышестоящим? Под этим нет ни религиозной, ни наследственной, на национальной, ни идеологической (у РФ нет идеологии), ни какой-то основанной на традиции “подкладки”. Как ни странно, как ни противно это самому режиму, но в основе всей российской системы власти – всё та же, хоть и ненавидимая и презираемая всеми, и властью, и народом, но все же – демократия. Почему Путин тут всем управляет и издает какие-то указы, а его все должны слушаться? “Да потому что его выбрали большинством голосов”. Как ни дико это звучит (в том числе, очевидно и прежде всего, для самого Путина) – но просто никаких ДРУГИХ оснований просто НЕТ.

Поэтому явка на выборы не просто важна; она – это в принципе единственное, что придает всей конструкции какую-то устойчивость. Без нее просто повисает в воздухе вопрос “а почему мы им подчиняемся”. Не надо забывать об этом.