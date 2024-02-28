 

Посол Китая объяснил сбои в расчетах с Россией проблемами от третьих стран

28.02.2024, 18:15, Разное
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Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что сбои в расчетах между Россией и Китаем произошли из-за вмешательства третьих стран. Он выразил уверенность в том, что стороны найдут способ преодолеть эти проблемы.

По данным «Известий», китайские банки — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — уведомили российских клиентов о прекращении приема платежей с начала января. В то время как Bank of China отрицает свое участие в этом процессе. Кроме того, главный банк для российских импортеров в Китае, Chouzhou Commercial Bank, также прекратил расчеты. Эти проблемы возникли после указа президента США Джо Байдена о введении вторичных санкций против банков, который был подписан в конце 2023 года.

Более подробно о том, как санкции повлияли на торговлю РФ с Турцией, можно узнать из материала «Ъ FM» под заголовком “Турция закатывает РФ банки”.


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