Дедушкин стиль: противоречивая модная тенденция из социальных сетей

Дедушкин стиль, или Grandpa Style – это направление в моде, которое активно развивается. Главная его идея заключается в том, чтобы включить в свой образ элементы одежды, обычно ассоциирующиеся с пожилыми людьми, но при этом придав им новую жизнь.

Противоречивая мода 2024 года, пронизанная духом ретро и винтажа, – это дань уважения классике.

Звездные поклонники свежего тренда

Многим модницам, много времени проводящим в интернете, уже известны такие тренды, как “кокетка” или “тихая роскошь”. На смену им приходит новый – дедушкин стиль, тоже родившийся в социальных сетях.

Следом за блогерами, его придумавшими, новый тренд поддержали селебрити. Супермодель Джиджи Хадид и рэпер Тайлер Креатор, появившиеся на красных дорожках в вязаных жилетах-свитерах, подогрели интерес к модному хиту. Американская икона стиля основала свою компанию Guest in Residence, заявив, что хочет чтить семейные традиции и хранить старинные реликвии, чтобы новые поколения знали о своем прошлом. “Каждое кашемировое изделие вдохновлено вещами моих родителей. Мой бренд – это воплощение дедушкиного стиля”, – сказала Хадид.

А Креатор всегда был не из тех мужчин, которые облачаются в строгие костюмы. Музыкант, ценящий дизайнерское искусство, признавался, что сначала он надевает вещи, а затем видит их на модных подиумах. Он выбирает вязаные свитера, смешные костюмы в клетку и винтажные туфли.

К поклонникам дедушкиного стиля примкнула и Кендалл Дженер, женственный образ которой не совсем вписывается в ретро-стиль. Однако модный хит – доказательство того, что любой может черпать вдохновение из этой эстетики и включать вещи с налетом старины в свой гардероб. Звезда современного модельного бизнеса не стесняется выходить в свет в вязаных полосатых свитерах, и надо признать, что эти вещи идут ей так же, как и открытые вечерние платья.

Ключевые элементы стиля

Дедушкин стиль отражает эклектичное сочетание комфорта и винтажной эстетики. Свежий тренд понравится модникам и модницам, которые предпочитают свободу и оригинальность, и не боятся экспериментировать с классическими элементами гардероба, чтобы придать им современную изюминку.

Ключевые элементы дедушкиного стиля включают в себя:

Теплые вязаные свитера и жилеты, которые идеальны для создания многослойности в образе. Кардиганы и блейзеры, добавляющие образу структурированности. Винтажные лоферы, подчеркивающие классическую основу стиля. Ретро-аксессуары, такие как вязаные галстуки, кепки, очки в массивных оправах и большие часы, завершающие образ.

Кроме того, стоит присмотреться к джинсам с высокой талией, клетчатым пиджакам из твида, мешковатым брюкам и растоптанной обуви.

Ностальгия по прошлому и индивидуальность

Дедушкин стиль, который станет самым горячим трендом 2024 года, подходит любому возрасту и может быть интерпретирован по-разному в зависимости от индивидуального образа. Он отлично подойдет для тех, кто ценит комфорт, ностальгирует по прошлому и хочет подчеркнуть свою уникальность через классические, проверенные временем элементы гардероба.

Здесь важно не следовать за толпой, а создавать элегантный и оригинальный лук, используя при этом необычные сочетания.