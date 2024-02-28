Мнение: Щ. и авторское право

(из комментов)

Проблема нашего Щ., которого мы все нежно, конечно же, любим, состоит в том, что после 1991 года он практически утратил способность сочинять красивые и запоминающиеся мелодии – при том, что свой стих он при этом, наоборот, максимально усложнил и сделал почти невоспринимаемым на слух. То есть фактически “сломал машинку”. В такой ситуации стало неважно, кто и как его “новое творчество” будет или не будет раскручивать – оно просто утратило всякий потенциал для раскрутки. Все мы, кто любит Щ. – любим его за песни “раннего периода”, когда они еще были похожи на человеческие. После 1991 наш Щ. подался в людены – и авторское право тут уже ни при чем.