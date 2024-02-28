 

Мнение: Щ. и авторское право

28.02.2024, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

(из комментов)

Проблема нашего Щ., которого мы все нежно, конечно же, любим, состоит в том, что после 1991 года он практически утратил способность сочинять красивые и запоминающиеся мелодии – при том, что свой стих он при этом, наоборот, максимально усложнил и сделал почти невоспринимаемым на слух. То есть фактически “сломал машинку”. В такой ситуации стало неважно, кто и как его “новое творчество” будет или не будет раскручивать – оно просто утратило всякий потенциал для раскрутки. Все мы, кто любит Щ. – любим его за песни “раннего периода”, когда они еще были похожи на человеческие. После 1991 наш Щ. подался в людены – и авторское право тут уже ни при чем.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Способствует регенерации клеток и повышению тонуса: что такое пептид меди и каковы его преимущества для кожи

28.02 / Ошибки при вводе пин-кода в банковских приложениях станут платными

28.02 / Мнение: Выборы или референдум?

28.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Коричневый уголок

28.02 / Посол Китая объяснил сбои в расчетах с Россией проблемами от третьих стран

28.02 / Дедушкин стиль: противоречивая модная тенденция из социальных сетей

28.02 / Юрий Лоза предостерёг Макрона от ввода войск в зону российско-украинского конфликта

28.02 / Зачем возникают отеки: роль патологии щитовидной железы и диеты

28.02 / Что на самом деле дает нитевой лифтинг и стоит ли уповать на модный метод подтяжки

28.02 / Снизился спрос на смартфоны с избыточной памятью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика